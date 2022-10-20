عبدالحميد الخطيب



أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر د.أشرف زكي أن النقابة تتصدى بقوة للإشاعات التي زادت الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة تجاه الفنانين وحياتهم وعلاقاتهم وأعمالهم الفنية، وآخرها «إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر»، وقال: «الاشاعات قدرنا وقدر كل الناس اللي تحت الأضواء من قديم الزمان، لكنها زادت حاليا مع وجود السوشيال ميديا».



وتابع د.أشرف في تصريح لـ «الأنباء»: من جانبنا كنقابة نحاول قدر المستطاع أن نرفع بعض القضايا ضد من يروجون الاشاعات التي «تدوس» على الخط الاحمر، ونتجاهل البعض الآخر، مؤكدا ان النقابة لن تترك أي احد ينشر الاكاذيب عن الفنانين، مستدركا: «مش حنسيب حد وهنلاحقهم قضائيا».



وفي سياق آخر، شدد د.أشرف زكي على أن العالم العربي قادر على تقديم أعمال سينمائية تحاكي الواقع سواء للكبار أو الاطفال، وأوضح: من المهم جدا ان نقدم أنفسنا وقضايانا ومشاكلنا ولا نقلد الآخرين، فالإغراق في المحلية هو الوصول الى العالمية، وقد عرضت تجارب سينمائية عربية كثيرة نقلت البيئة المحلية واستطاعت ان تحقق نجاحات على المستوى العالمي، مضيفا: هناك صحوة فنية واضحة في مصر والكويت والسعودية والإمارات وسورية ولبنان وغيرها من بلدان الوطن العربي، وهناك قفزة سينمائية لافتة، والخط البياني للدراما في تصاعد كبير جدا، وأتوقع خلال الفترات القادمة أن تشهد نهوضا قويا في الأعمال الفنية مع وجود الكثير من المنصات العربية المتميزة.



جدير بالذكر أن نقيب المهن التمثيلية في مصر د.أشرف زكي، نفى في الفترة القليلة الماضية ما تردد حول تدهور صحة الفنان عادل إمام، معتبرا أن خبر إصابته بمرض «الزهايمر» لا يعدو أن يكون شائعة، وقال في تصريحات له: «صحة عادل إمام زي الفل، والزعيم يعيش حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه».