القاهرة - خلود أبوالمجد



تعود رانيا يوسف إلى المسرح بعد غياب نحو 20 عاما عنه، وذلك من خلال مسرحية «قمر وغجر» التي تقدمها على خشبة مسرح الدولة، وهي كتابة وإخراج عمرو دوارة، ومأخوذة عن مسرحية «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي.



من جهة أخرى، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تشبه إلى حد كبير الفنانة رانيا يوسف أثناء تواجدها في ستاد الكامب نو، بإنجلترا، وهي ترتدي ملابس مكشوفة وترقص في المدرجات، وظن الكثيرون أن الفتاة هي رانيا لشدة الشبه بينهما، ما دعا كثرا لتوجيه انتقادات قاسية إليها، لكن بعض التعليقات كشفت عن أنها ليست رانيا يوسف وإنما فتاة تشبهها.