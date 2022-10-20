دمشق - هدى العبود



«مربى العز» هو اسم المسلسل الذي ستقوم بإخراجه رشا شربتجي، وسيكون حاضرا في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فيه مجموعة من النجوم، منهم: عباس النوري، أمل عرفة، نادين تحسين بيك، خالد القش، محمود نصر، وآخرون.



وعن ملامح الخط الدرامي للعمل، قالت رشا شربتجي في تصريحات لبرنامج «the insider بالعربي»: مسلسل «مربى العز» هو عمل شامي لطيف يحكي كيفية تطوير الأخلاق عبر السنوات والتطرق إلى التأسيس الذي تم بناء عليه هذه الأخلاق، مضيفة: «ابن الأصل سيظل ابن أصل، وابن العز سيظل ابن عز».



وحول التجهيزات الخاصة بالعمل، قالت رشا: بالفعل تم بناء مدينة كاملة لتكون مسرح أحداث العمل وتتناسب مع أجوائه وقصته، خاصة أن الحارات القديمة فقدت بعضا من هويتها، وبالتالي يصعب تصوير بعض من المشاهد بها.