

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة درة عن تفاصيل تجسيدها شخصية «نورهان» في مسلسل «المتهمة»، مؤكدة أن الشخصية أثرت عليها كثيرا، وقالت: «الشخصية أثرت علي أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة».



وعن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها، قالت درة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «MBCtrending»: «مكنش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها».