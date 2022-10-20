خالد منصور: الكويت وطني الثاني.. وأمينة خليل «جيست ستار»

إنجي كيوان: لم تجمعني المشاهد مع شيماء سيف أو سيد رجب

وائل فرج: انتظروا الجزء الثالث من «الوضع مستقر» بشرط!

مروة الأزلي: أنا زعيمة عصابة.. وقِصر حلقات المسلسل من أسباب نجاحه



القاهرة - دعاء خطاب



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استثماراً لنجاح الموسم الأول، احتفلت «+OSN»، المنصة الرائدة للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المحلي والعالمي المتميز في المنطقة، بالعرض الحصري للموسم الثاني الجديد كليا لمسلسل «الوضع مستقر»، من إنتاجات «+OSN» الأصلية، حيث أقامت بهذه المناسبة احتفالية في مبنى «لافينواز» وسط القاهرة، والذي احتضن عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني مع حفل حصري شارك فيه ألمع نجوم المسلسل المصريين.



«الأنباء» تواجدت في العرض الخاص والتقت صناع العمل ونجومه، منهم: خالد منصور وإنجي كيوان ومخرج المسلسل وائل فرج، بعد انضمام النجمة المصرية أمينة خليل كضيفة شرف للموسم الجديد، وحضر العرض الخاص ايضا: مروة الأزلي ومنة عرفة كضيفتين مميزتين، بالإضافة الى عدد من أهل الفن والصحافة والإعلام.



وتحدث النجوم من خلال «الأنباء» عن كواليس العمل ورأيهم في «تعريب الأعمال الأجنبية» واستقطاب المنصات الإلكترونية للأعمال الدرامية، والتفاصيل في السطور التالية:



في البداية، أكد الفنان خالد منصور أنه والفنان شادي، انضما للجزء الثاني من مسلسل «الوضع مستقر» بعد نجاهما في الموسم الأول، كاشفا عن ظهور الفنان أمينة خليل كـ «جيست ستار»، كما يشارك في الجزء الثاني باقة من النجوم مثل مروة الأزلي.



وأضاف خلال حديثه لـ«الأنباء»، أنه وجميع الفنانين عملوا بشكل كبير على شخصياتهم، لافتا إلى أن الجزء الثاني يتضمن «تمثيلا وتراجيديا، وأيضا كوميديا أكثر»، متمنيا أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.



وتوقع منصور أن يكون هناك جزء ثالث من «الوضع مستقر»، أما عن فكرة تحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي، فأكد أنه ليست لديه أي معلومات عن هذا، مبديا عدم تخوفه من فكرة المقارنة مع النسختين الأسترالية والأميركية من المسلسل، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الجمهور لم يشاهد النسختين الأميركية والأسترالية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأعمال العربية المأخوذة في الأساس من نسخ غربية، مثل برنامج «البرنامج» و«إس إن ال بالعربي»، وغيرهما، وكل هذه الأعمال نجحت وبشكل كبير.



أما عن فكرة وجود «البلات فورم» أو المنصات الإلكترونية التي يتم طرح الأعمال الفنية عليها، فقال: هذا يتواكب مع سرعة الحياة، ولا يؤثر على صناعة الأعمال التلفزيونية مطلقا، ولكنه جعل عملية المشاهدة أسهل بالنسبة للجمهور.



وتمنى منصور أن يؤدي مناسك الحج وبعدها يقوم بزيارة الكويت في العام الجديد، قائلا: لم أزر الكويت منذ 32 عاما، كاشفا عن جانبه الشخصي، لافتا الى انه عاش وترعرع في الكويت منذ الصغر.

وأكمل: الكويت بالنسبة لي هي وطني الثاني بدون مبالغة، معربا عن افتقاده للكثير من الأماكن في الكويت، مثل الفحيحيل، والسالمية، وغيرهما من الأماكن الجميلة.



فريق العمل



بدورها، كشفت الفنانة إنجي كيوان عن كواليس مسلسل «الوضع مستقر 2»، وقالت: لا يوجد اختلاف في شخصية «ناردين» التي أجسدها في العمل، إلا أنها تتقرب أكثر إلى «انتصار»، وكما نلاحظ خلال الأحداث فإن الصدمة التي تعرضت لها أو «الاهتزاز النفسي» في البداية يتغير مع مرور الوقت.



وتابعت كيوان: لم أنل شرف العمل مع الفنان سيد رجب، وشيماء سيف، موضحة أن مشاهدها فقط كانت مع الفنانة انتصار، وشادي، وخالد، مستدركة: كواليس العمل كان يملؤها الضحك دائما، مؤكدة أن فريق العمل كاملا على رأسهم وائل فرج، وشركة «إس برودكشن» وجميع الفريق، مريحين جدا في العمل وبعيدين كل البعد عن التوتر، واصفة التجربة بـ«الرائعة».



زعيمة عصابة



من جهتها، أشارت الفنانة مروة الأزلي الى أنها تشارك في المسلسل بشخصية. «ولاء». وقالت: الشخصية جديدة بالنسبة لي، كما أنها مختلفة أيضا، نظرا لأنها كوميدية، وهذه المرة الاولى التي أجسد فيها شخصية كوميدية، كما أن «ولاء» تكون في منصب «زعيمة عصابة»، فالشخصية عبارة عن إنسانة شريرة، لكن في إطار كوميدي جدا.



وأضافت الأزلي: رأينا في الموسم الأول من المسلسل أنه كانت هناك عصابة يترأسها الفنان سيد رجب ومساعدوه وتم إلقاء القبض عليهم، لافتة الى أنه في الموسم الثاني تظهر عصابة أخرى هي زعيمتها، متطرقة الى جديدها الفني، منوهة الى أن لديها مسلسلا جديدا من المقرر طرحه رمضان المقبل.



وحول فكرة توجه الفنانين إلى المنصات الإلكترونية لطرح الأعمال الفنية، ردت الأزلي: هذا التوجه تطور طبيعي ليس في مصر أو الوطن العربي فقط، بل في جميع أنحاء العالم، كما أن نوعية الدراما التي تقدمها المنصات وأيضا جودتها أكثر من رائعة، وأنا شخصيا أصبحت من جمهور المسلسلات القصيرة التي تتكون من 8 أو 10 حلقات، لأنها تشبه إلى حد كبير الأفلام وليست المسلسلات، مؤكدة أن هذا أحد أسباب انجذابها لمسلسل «الوضع مستقر 2»، الذي يتكون أيضا من 6 حلقات، بعيدا عن الإطالة في الأحداث.



اختلاف ومنافسة



وقال وائل فرج مخرج مسلسل «الوضع مستقر 2» خلال حديثه مع «الأنباء»، إنه عمل على جعل الجزء الثاني مختلفا عما شاهده الجمهور في الجزء الأول، وأكبر دليل على ذلك هو اختلاف العصابة التي تظهر خلال الأحداث، ملمحا الى أن زعيم العصابة في الجزء الأول كان الفنان سيد رجب، أما الجزء الثاني فزعيمة العصابة امرأة وهي الفنانة مروة الأزلي، مستبعدا أن يتم تحويل المسلسل إلى فيلم، مشيرا الى أنه من الممكن أن يكون هناك جزء ثالث في حالة نجاح الجزء الثاني.



وعن فكرة توجه الفنانين إلى المنصات الإلكترونية أو «البلات فورما»، أكد فرج أن هذا شيء إيجابي. وأكمل: يجب أن يبقى هناك اختلاف ومنافسة، فوجود مثل هذه المنصات يخلق المنافسة، وأيضا يعمل على وجود التنوع، وتعمل أيضا على تحريك الدراما والأفلام، كاشفا عن سبب اختيار النجمة أمينة خليل «ضيفة شرف» في إحدى حلقات المسلسل، قائلا إن سبب اختيارها هو الخروج من النمطية.

وتابع: كان تفكيري أثناء العمل أن يكون الفنانون غير كوميديين، وأن تكون تجربة الكوميديا بالنسبة لهم جديدة.

لقطات من الحفل

٭ تمكن ضيوف الحفل من المشاركة في تحدي «TikTok» الذي أطلقه خالد منصور، وتضمن مقاطع مميزة من المسلسل وزاوية تصوير 360 تفاعلية.

٭ شهد الحفل ثلاث مناطق مختلفة مستوحاة من مشاهد المسلسل، منها: غرفة التحقيق، ومركز الاتصال، والحاوية التي يتم فيها تصوير معظم أحداث العمل.





أبطال وقصة العمل



مسلسل «الوضع مستقر» هو النسخة العربية لمسلسل «No Activity» والذي صدر مسبقا بنسختين أسترالية وأميركية، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج، ولأول مرة إنجي كيوان، ومعالجة درامية محمود عزت، وإخراج وائل فرج.

وتبدأ حلقات الموسم الثاني كاستمرار لأحداث الموسم الأول (كان العرض الخاص به في سبتمبر2021)، حيث يعود ضابطا المراقبة «سعيد» و«كامل»، بالظهور بالزي الرسمي بصحبة شخصيات جديدة غريبة الأطوار ومجرمين أكثر غرابة.