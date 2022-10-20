استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع كلا من آمر كلية الدفاع لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الفريق الركن أولفر رتمن والمدير العام للتعاون العسكري في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة اللواء ماجد جهانغير. ونقل اللواء الركن فالح شجاع إلى المسؤولين العسكريين تحيات القيادة ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي. وناقش مع المسؤولين العسكريين المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية.



حضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبداللطيف.