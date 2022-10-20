أطلقت إدارة العمل التطوعي التابعة للهيئة العامة للشباب نظام حساب الساعات التطوعية من خلال بوابة «أيادينا» على الموقع الإلكتروني للهيئة www.youth.gov.kw نظرا إلى أهمية عدد ساعات التطوع عند تقدم خريجي المرحلة الثانوية على بعثات الدراسة الخارجية.



وقالت المتحدث الرسمي للهيئة أسرار الأنصاري لـ «كونا» أمس إن إطلاق هذا النظام يأتي تسهيلا للشباب المتطوعين والمجاميع التطوعية في حساب ساعات عملهم بجهة رسمية حكومية وإصدار شهادات إلكترونية رسمية بعدد الساعات التي عملوا بها.



وأضافت الأنصاري أن هذا النظام يساعد الطلبة المقبلين على الدراسة في الخارج للانضمام إلى جامعات مميزة تتطلب منهم اجتياز ساعات تطوعية معينة وبالتعاون مع مشروع «الإرشاد الأكاديمي» وهو أحد المشاريع النوعية الذي تتبناه الهيئة لتوفير فرص الدراسة في الجامعات المميزة عالميا لخريجي الثانوية بتخصصات مميزة.



وأوضحت أن هيئة الشباب تعمل على تشجيع ودعم العمل الشبابي التطوعي من خلال توحيد الجهود الوطنية عن طريق تبني استراتيجية وبرامج ومبادرات تمكنهم من القيادة والريادة باحترافية في مجال الخدمة المجتمعية بالكويت.



وأشارت إلى فرصة تطوعية تقدمها الهيئة بالتعاون مع محمية السدر التطوعية بعنوان «من أجل كويت خضراء» لزراعة 2000 شجرة سدر بمحمية سدر بمنطقة عريفجان، وأن المشاركة تتطلب التسجيل المسبق في بوابة «أيادينا» للعمل التطوعي في موقع الهيئة، وستوفر الهيئة مواصلات لنقل المتطوعين من أكاديمية العمل التطوعي بمركز شباب الشامية لمنطقة عريفجان.