المطيرات: 340 مشاركاً في الدورات السابقة من خلال 27 موضوعاً بحثياً متنوعاً



ليلى الشافعي



أعلن الأمين العام بالإنابة في الأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري عن انطلاق مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف في دورتها الثالثة عشرة، مشيرا الى ان المسابقة أحد البرامج العلمية التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف في إطار الدور المنوط بالكويت باعتبارها الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف طبقا لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا في أكتوبر 1997، مؤكدا ان المسابقة ضمن مشروعات الدولة المنسقة التي وصل عددها الى 16 مشروعا تتولى تنفيذها الأمانة العامة للأوقاف مع عدد من الجهات والهيئات على مستوى العالم، أبرزها البنك الإسلامي للتنمية بجدة.



وحدد السجاري أهداف المسابقة وأهمها تشجيع عملية البحث العلمي من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية، وتسليط الضوء على نظام الوقف وجعله من أولويات الباحثين أفرادا ومؤسسات، لافتا الى ان المسابقة تطرح عددا من الموضوعات البحثية التي تحتاج الى مزيد من الدراسة نظرا لقلة الكتابة حولها. وعن الموضوعات المطروحة للباحثين بين أنها 3، الأول: مخالفة شرط الواقف للحاجة او للضرورة تأصيلا وتفريعا، والثاني: دور الوقف في تحقيق الأمن الغذائي، والثالث: توظيف التكنولوجيا المالية في تنمية الوقف واستثماره.



من جانبه، قال ممثل اللجنة المشرفة على المسابقة د.عادل المطيرات ان عدد المتقدمين للمسابقة، في الدورات السابقة 340 مشاركا ومشاركة من باحثين ومهتمين بالوقف من كافة أنحاء العالم، كما تناولت المسابقة في دوراتها المختلفة 27 موضوعا بحثيا توزعت على مجالات بحثية كبرى، أبرزها المجال الاجتماعي والإداري والاقـتـصــــادي والاستثماري والقانوني والإعلامي والتاريخي والفقهي والتعليمي والبيئي والتجارب الخيرية العالمية. وذكر المطيرات شروط المسابقة وإجراءات التقدم لها، مشيرا الى ان جوائز المسابقة 3 جوائز لكل موضوع، الجائزة الأولى 6 آلاف دولار والثانية 5 آلاف دولار والثالثة 4 آلاف دولار، والمجموع الكلي للجوائز للموضوعات الثلاثة 45 ألف دولار.