تقدم سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري نيابة عن حكومة وشعب اليابان بخالص التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى حكومة وشعب الكويت بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة.



وقال ياسوناري في تصريح صحافي: أتطلع لتقوية روابط الصداقة بين اليابان والكويت، وأن ترتقي علاقاتنا في مختلف المجالات، متمنيا للكويت الأمن والازدهار مع الحكومة الجديدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.