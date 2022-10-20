الفارس: «بيتك» سبّاق في العمل المجتمعي والتنموي وتنفيذ مشاريع مجتمعية ومستدامة

الدعم لشراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي إنقاذ وإنشاء مطبخ مركزي لمدة 300 يوم

بدعم من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وقّعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر التركي لتنفيذ مشاريع إغاثية واجتماعية مختلفة لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا.



وقال المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، بحضور سفيرنا لدى تركيا وائل العنزي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر أنور الحساوي، ومدير الشؤون القانونية وشؤون الشباب والمتطوعين في الجمعية د.مساعد العنزي وعدد من المسؤولين من جمعية الهلال الأحمر التركي، ان الاتفاقية تتضمن تقديم دعم من «بيتك» بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والتركي، لشراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي إنقاذ، بالإضافة الى إنشاء مطبخ مركزي لمدة 300 يوم.



وخلال رحلة ميدانية إلى مدينة أنطاليا لمعاينة موقع مشروع مركز للاستجابة للطوارئ، ناقش الفارس والمسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتركي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية ومجتمعية مختلفة تساهم في تخفيف الأعباء عن المتضررين والمحتاجين بشكل عام.



وأضاف الفارس ان الدعم الذي يقدمه «بيتك» لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، يندرج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية، فيما يجسد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على المشاركة في مبادرات مجتمعية داخل الكويت وخارجها، ومواصلة جهوده لدعم العمل الإنساني على كل مستوياته، لافتا الى أن ابرز عناصر رؤية المؤسسات الناجحة يتمحور في دمج أعمالها بما يخدم مصلحة المجتمعات، مؤكدا ان «بيتك» سباق في العمل المجتمعي والتنموي وتنفيذ مشاريع مجتمعية ومستدامة مختلفة.



يذكر ان «بيتك» يمتلك سجلا حافلا في المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي، حيث شارك مؤخرا في دعم حملة إغاثية وطبية في الأردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين واستفاد منها أكثر من 200 مريض.



كما ساهم فريق «بيتك» التطوعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتوزيع السلال الغذائية وتنظيم فعاليات تعليمية للأطفال، الى جانب مبادرات كسوة الشتاء، وتأمين الغذاء لسنة، وإنشاء عيادة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية.



ووقع «بيتك» اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطــــان مـــن اللاجئين السوريين وأبناء قطـــاع غـــزة في الأردن، حيث ان الدعــــم الإنساني المقــــدم من «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطــــان جـــزء من العمل المجتمعي والإغاثي الذي يقوم به البنك ضمن إطار التزامه ومسؤوليته المجتمعية.



وكذلك تم توقيع اتفاقيــــة مع إدارة الكوارث والطــــوارئ التركيـــة «افـــاد» لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابــــة للكوارث والحرائق في أنطاليــــا، بهدف دعــــم جهـــود مكافحــــة حرائق الغابات التي خلفت الكثير من الأضرار.



من جانبهم، أعرب مسؤولو جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والتركي عن شكرهم لدعم «بيتك»، مثمنين دوره البارز في المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات المحتاجة في جغرافيات مختلفة بما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسة وللكويت.