

Summit Fever



يتحول حلم تسلق الثلاثة الجبال الأصعب في العالم إلى كابوس مروع، حينما تضرب عاصفة مميتة مجموعة من الأصدقاء بالقرب من قمة جبل، وتتركهم لمصير مجهول.



الفيلم من إخراج وتأليف: جوليان جيلبي، بطولة: ريان فيليب، فريدي ثورب، هانا نيو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 27 الجاري.







Prey for the Devil



تزداد حوادث الاستحواذ الشيطانية وفقا لتقارير الفاتيكان، فتعيد الكنيسة الكاثوليكية فتح تعليم طرد الأرواح، وتتحضر الراهبة «آن» لأداء جلسة طرد للأرواح الشريرة، ولكنها سرعان ما تواجه قوة شيطانية لها علاقة بماضيها.



الفيلم من: إخراج دانيال ستام، بطولة: جاكلين بايرز، فيرجينيا مادسن، كولين سالمون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 27 الجاري.