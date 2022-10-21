بيروت ـ بولين فاضل



رسالة دعم مؤثرة من الفنانة ماجدة الرومي الى الفنانة شيرين عبد الوهاب في ضوء أزمتها الصحية والنفسية ووجودها في المستشفى.

ونشرت ماجدة الرسالة المفتوحة على حسابها على إنستغرام مرفقة بصورة رمزية لها ولشيرين، ومما جاء في الرسالة: «إلى من منا لم تجلده الحياة يوما، من منا لم يدمِ قدميه على دروبها، من منا لم يته ولو لمرات في أزقتها يوم تصورنا الأزقة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات..».

وأضافت الرومي: «أيا تكن مواضيع حياتنا، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة؟، أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الأبيض؟، فاسمعيني اسمعيني!!! اسمعي شيرين اسمعيني!!!، إسمعي صوتي القادم اليك من بيروت التي نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا، قومي».

وتابعت: «انت ابنة المسارح لا ابنة العتمة ولا الانكسار ولا الغربان، «أنت من أنت»، «قومي»، فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربك لك، «قومي» ومصر الغالية مصرك وهي لك وفي حناياها حضن أم يحلم أن يطبطب عليك، «قومي»، نحن نؤمن بك وبإرادتك ونحبك ونحن معك ولك ونحن من عطايا ربك لفنك فانزعي عنك ثوب الأسى وافرحي واكتفي بنعم ربنا عليك، وافتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانك، وماذا بعد؟!!، لو حدث أن سمعت اليوم اليوم اليوم نعيق بوم يجدف أو يلعن أو يطالك بكلمة: أرزليه أرزليه بقوة ربك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك….. وقولي لبوم الخرائب: «أنا ابنة النور، سأقوم بقوة من دعاني إلى الحياة ورفعني وعزني، وقال لي ذات يوم مجيد من عمري «كوني» فكنت: «شيرين عبدالوهاب».