بيروت ـ بولين فاضل



بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة ميريام فارس ضد فارس كرم بجرم القدح والذم واستدعائه للتحقيق اليوم الخميس، حذف فارس كرم خلال التحقيق معه لدى شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية التغريدة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، والتي أساء فيها للفنانة ميريام فارس.



وبعدما قام بحذف التغريدة والهاشتاغ أيضا، وقع فارس على تعهد بعدم الإساءة لميريام فارس أو التعرض لها وترك بسند اقامة.



وفي هذا الإطار أكد جورج خوري، محامي ميريام فارس، أن الأخيرة مستمرة بالدعوى الى حين قيام كرم بالاعتذار العلني منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن التعدي على شرف المرأة يجب ألا يمر من دون حساب، كما قال.