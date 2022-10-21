أعربت الجمعيـــــة الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عــن اعتزازها وفخرها بما حققـــه المخترعون والمبتكرون الكويتيون من إنجازات وحصولهم على براءات اختراع دولية وحصد مراكز متقدمة في المسابقات والمعارض الدولية.



وقالت أمين الصندوق بالجمعية شيخة القطان في تصريح لها، إن تزايد أعداد براءات الاختراع الدولية المسجلة باسم كويتيين وكويتيات دليل على أن العقول الكويتية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر، لافتة إلى أن الاختراعات والابتكارات غطت مختلف المجالات الطبية والبيئية والصحية والصناعية والتكنولوجية، مؤكدة أن نشر ثقافة الإبداع في المجتمع يشكل أولوية لمجلس إدارة الجمعية الجديد.



وأشارت القطان إلى أن الجمعية بصدد عقد لقـــاءات وورش عمل ومنتديــات لتعريــف المجتمع والمؤسسات المعنية بالابتكارات الكويتية، إضافة إلى التعريف بآليات وخطوات الابتكار، مؤكدة أن الخطط المستقبلية للجمعية ستتضمن تمكين وتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية، فضلا عن تبني المواهب الواعدة ودعمها.



وشددت على أن الجمعية لن تألو جهدا في إشراك جميع الفئات في خطة الابتكار من خلال تقديم المشورة والأدوات العلمية والمعرفية بطرق بسيطة ومبتكرة، داعية المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من خبرات المبتكرين والمخترعين الكويتيين، لاسيما أن الاختراعات الكويتية أثبتت حضورها إقليميا ودوليا، مبينة أن الجمعية ستواصل زياراتها ولقاءاتها مع الطلبة والمؤسسات التربوية في مختلف المراحل التعليمية، انطلاقا من مسؤوليتها وأهدافها في نشر ثقافة الإبداع واكتشاف المواهب.