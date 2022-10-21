

القاهرة - ناهد إمام



أكد محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على مكتب الوزير مد الأشقاء بالسعودية بكل الخبرات والتجارب الناجحة التي حققتها وزارة الإسكان ومازالت في تقديم عمران عصري وحديث يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويعمل كوعاء للتنمية، ويسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.



جاء ذلك خلال استقباله ومساعد الوزير للشؤون الفنية د.عبدالخالق إبراهيم الوفد الثاني من مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها.



وأوضح محمد عصام الدين رمضان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع أشقائنا مسئولي وكوادر وقيادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية في مختلف مجالات العمران، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية التي تم ويجري تنفيذها.



من جانبهم، تقدم أعضاء الوفد الثاني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بالشكر لوزارة الإسكان لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهي تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة في نجاحها وتحديها للصعاب، وتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة في زمن قياسي، متمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن تلك الجولة لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.