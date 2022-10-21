القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة لتوفير عدد من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة امس القنصل العام محمد فخري قنصل عام مصر بكندا، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تلبية لاحتياجات الجالية المصرية هناك، وسبل دمجهم في خطط التنمية، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.



وأكدت سها جندي، خلال اللقاء، استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة وقنصلية مصر العامة في كندا، في ظل حالة تكامل الجهود لتلبية احتياجات الجالية المصرية هناك.



ونقل بيان للوزارة، عن الوزيرة القول «إن الجالية المصرية بكندا مميزة للغاية، ولدينا شخصيات ذات تأثير واسع في المجتمع الكندي بمختلف المجالات»، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا خلال لقاء الوزيرة بأعضاء ورموز الجالية في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة» التي تستهدف التواصل المستدام مع الجالية المصرية بالخارج، وقد نتج عن هذا اللقاء مجموعة من المخرجات المهمة التي تعمل وزارة الهجرة على بحثها وتنفيذها مع الجهات الذات الصلة، بما يحقق مصلحة المواطنين المصريين بكندا ويلبي احتياجاتهم، بجانب دمجهم في جهود التنمية.



وأضافت «أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية المصرية، لإيفاد بعثة مخصصة للجالية المصرية في كندا لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي، وحصرت الجالية بالتعاون مع السفارة المصرية الأسماء الراغبة في تجديد أو استخراج بطاقات الرقم القومي، وفي الإطار ذاته أكدت وزيرة الهجرة اهتمامها بتشجيع المصريين بالخارج ممن ليس لديهم بطاقة رقم قومي، على استخراجها، حرصا منها على مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة والاستفادة من المحفزات الكثيرة الممنوحة للمصريين والتي سيتطلب بعضها التسجيل ببطاقات الرقم القومي».



وأوضحت الوزيرة أنه يتم التواصل حاليا مع عدد من الجهات لبحث تنفيذ مقترحات أعضاء الجالية المصرية بكندا، وكان من بينها التعاون مع هيئة الدواء المصرية بخصوص استقبال أدوية في شكل تبرعات يقدمها الصيادلة من أعضاء الجالية بكندا لصالح المؤسسات الخيرية، وهو ما وافقت عليه هيئة الدواء، شريطة أن تكون هذه الأدوية مسموحا بتداولها في مصر، هذا بالإضافة إلى تنسيق عملية استقبال حاويات ملابس مقدمة أيضا من أعضاء الجالية للجمعيات الخيرية لصالح المستحقين من مواطنينا في مصر.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق مع مديرة مدرسة فلوبيتير بكندا المصرية فيبي وصفي، لتنظيم رحلة للطلبة المصريين بالمدرسة في شهر ديسمبر، لزيارة مصر ورؤية الوجه الجميل الحقيقي لدولتهم من خلال التعرف على المشروعات القومية والمدن الجديدة،



واستعرضت الوزيرة عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج، وأبرزها موافقة مجلس النواب على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم والضرائب، وإتاحة الفرصة أمام المصري بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي، مقابل وديعة بنكية تسترد بعد 5 سنوات، وكذلك إتاحة تخفيض للأسر المصرية بالخارج على تذاكر الطيران الخاصة بشركة مصر للطيران، فضلا عن الإعلان عن أول العروض البنكية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد هو الأعلى على مستوى العالم.



وتناولت الوزيرة، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بالبدء بالتخطيط الاستراتيجي للشركة فيما يتعلق بنوع الشركة وهيكلها الإداري ودورها المستقبلي دون التدخل في سير أعمالها فيما بعد، وترك ذلك للمتخصصين، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار فيها في مصر، والمشروعات القومية التي تدر ربحا عاليا.



من جانبه، رحب السفير محمد فخري القنصل العام لمصر في كندا، بالتعاون المشترك في إطار تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء مصر في كندا والاستفادة من خبراتهم والوقوف على كافة احتياجاتهم بما يخدم صالح الجالية، مشيرا إلى أن الجالية المصرية هي إحدى الجاليات المصرية المتميزة، لما لها من دور ملموس وإيجابي تجاه المجتمع.



وقال: «لدينا كوادر كبيرة في مختلف المجالات، نشرف ونعتز دائما بهم، ويمكننا الاستفادة من خبراتهم ضمن جهود الدولة المصرية في دمج خبرائنا بالخارج في المشروعات القومية»، مشددا على ترحيبه بالتنسيق مع الوزارة لتعزيز العمل المشترك خاصة في ظل ما تبذله الوزارة من جهد لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وخاصة في ظل ما تنظمه من فعاليات، لصالح خدمة الجالية المصرية في كندا.



وفي ختام اللقاء، طلبت سها جندي حث الجالية المصرية في كندا على متابعة صفحات وزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على ما يتم تقديمه من محفزات للمصريين بالخارج أولا بأول، وهو ما رحب به القنصل العام بكندا، مؤكدا حرصه على استفادة جميع أبناء الجالية المصرية في كندا بما تقدمه مصر لهم من ميزات تؤكد على اعتزازها بأبنائها في الخارج.