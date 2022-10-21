القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، وأن كل التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.



وأوضحت أنه لا توجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، والتي لا توجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة: (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتسآب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).