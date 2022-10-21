القاهرة ـ هالة عمران



قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر والإمارات والسعودية الأعلى جذبا للصفقات والاستثمارات بأكثر من 75% من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



جاء ذلك في انفوجراف نشره مركز المعلومات أبرز خلاله حالة الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتمدا على البيانات الصادرة عن «ماجنيت» خلال أكتوبر الجاري.



وأشار المركز إلى أن المنطقة بأكملها جذبت 446 صفقة في الـ9 أشهر الأولى من 2022، بما يعادل 16% زيادة في نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة، و20% زيادة في قيمة تمويل الصفقات في المنطقة لتصبح 2.3 مليار دولار.



وكان قطاع التكنولوجيا المالية الأكثر تمويلا وتداولا بنحو 94 صفقة بما يعادل 747 مليون دولار، بزيادة سنوية 74%.



و«ماجنيت»، تعد أكبر منصة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.