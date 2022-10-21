القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي امس من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفي ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر بالعديد من المجالات.



كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما.



من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مثمنا تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، كما أعرب عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة.