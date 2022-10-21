تنطلق في التاسعة صباح اليوم بطولة نادي المسيلة لقفز الحواجز البطولة المحلية الثالثة للموسم الرياضي الحالي، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية.

وتقام منافسات البطولة على ارتفاعات 60-80 و100 و110 و120 و130 سم. ويترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، وتضم اللجنة كلا من رغد الدبوس ولمى عبدالعال، ويتولى الفارس عبدالرحمن الفزيع تصميم المسلك ويساعده غدير نعمتي ود. يحيى الهدبان حكم ساحة وشهد عوض في ميدان الإحماء.

وقال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم: ان الفروسية الكويتية تسير على الطريق الصحيح، والجميع لاحظ التطور الكبير في مستوى البطولات خصوصا مع إشهار الاتحاد المحلي للعبة وتنظيم دوري قوي.