هادي العنزي



أعلنت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في اتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي للدوري العام لفرق الدرجة الأولى «الدمج» للموسم الرياضي 2022-2023، حيث ستنطلق الجولة الأولى منه في 30 أكتوبر الجاري بمباراتين تجمع الأولى بين الجهراء واليرموك، فيما يلتقي في الثانية العربي مع الصليبخات.



وتستكمل الجولة الأولى لدوري السلة بثلاث مواجهات يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، على أن تختتم مباريات دوري «الدمج» في الحادي عشر من يناير المقبل، وتقام جميع المباريات على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



ويشارك في بطولة «الدمج» 11 فريقا، على أن تتأهل الأندية صاحبة المراكز الـ 6 الأولى إلى الدوري الممتاز في النصف الثاني من الموسم، بحيث تلعب الأندية المتأهلة دوري من 3 مراحل مختلفة، فيما يلتقي أصحاب المراكز من الـ7 حتى الـ11 للعب دوري الدرجة الأولى الذي يتكون من 3 أقسام.