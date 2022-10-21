هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس سعادته بفوز فريقه على النصر (2-1) في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد، وقال: «كان جميع اللاعبين على قدر المسؤولية، وأدوا جميع واجباتهم الدفاعية والهجومية على أكمل وجه طوال الـ 90 دقيقة، وكنا نتطلع للظهور بأفضل صورة ممكنة في البطولة الغالية، وبالفعل حققنا انتصارا مهما على فريق متميز».



وأكد دهيليس أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من شأنه أن يسهم في رفع معنويات اللاعبين، ويرفع عن كاهلهم الكثير من الضغوط التي عانوا منها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مواجهات الكؤوس دائما ما تكون مغلقة من المتنافسين، وكل منهما يسعى لتحقيق الفوز من أقرب الطرق، ولكن جاءت المواجهة جيدة من حيث المستوى، بعدما قدم النصر والساحل أداء جميلا.



من جانبه، ذكر مدرب النصر د.محمد المشعان أن فريقه قدم مباراة جيدة بالمجمل، وقال: ربما لم نكن بالفعالية المطلوبة في الشوط الأول، ولكن تغير الوضع تماما في الشوط الثاني، بعد أن اجتمعنا باللاعبين بين الشوطين، وأجرينا بعض التبديلات التكتيكية فظهرنا بشكل أكثر إيجابية، وكنا الطرف الأفضل، وتمكنا من الوصول إلى مرمى الساحل غير مرة، ولكن غابت اللمسة الأخيرة التي تترجم الجهد الجماعي إلى هدف.