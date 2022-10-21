انتخب الفيجي روبن ميتشل رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) لولاية من أربع سنوات خلفا للشيخ أحمد الفهد.

كما انتخبت الجمعية العامة السادسة والعشرون التي عقدت في سيئول أمس رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني نائبا أول للرئيس.

ولم يواجه ميتشل وبن حمد أي منافسة، إذ لم يترشح أحد مقابلهما. ومن مهام النائب الأول للرئيس ترؤس الجلسات في حال غياب الرئيس.



ومنذ تنحي الفهد تولى ميتشل، نائب الرئيس الأول ورئيس اللجان الأولمبية في أوقيانيا، قيادة أنوك حتى انتخابه رئيسا أصيلا.

وأجريت الانتخابات بالاقتراع السري بحضور 184 لجنة أولمبية وطنية.



وقال الشيخ جوعان بعد انتخابه «أقدر الدعم والثقة، وأشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على الترشيح».



وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد رشح رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لهذا المنصب.



وأعلن الشيخ جوعان أنه يتطلع «إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس ميتشل ومجلس وفريق أنوك على مدى السنوات الأربع المقبلة».



وتابع «كما نقول في الحركة الأولمبية، نحن أقوى معا، وهناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من بعضنا البعض».



هذا، ووافقت الجمعية العامة لـ «أنوك»، على استضافة بالي في إندونيسيا الجمعية العمومية المقبلة بين 13 و15 أغسطس 2023.