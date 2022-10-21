يحيى حميدان - هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب أن التغلب على خيطان 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد لم تكن سهلة، وقال: «معروف عن المدرب هاني الصقر تميزه بالتنظيم الدفاعي، وقد لعب خيطان بطريقة دفاعية محكمة، وبخمسة مدافعين، معتمدا على الهجمات المرتدة، ما جعل مهمتنا في الوصول إلى شباك خيطان صعبة، وضاعفنا من محاولاتنا في الشوط الثاني، واتخذنا عدة طرق هجومية للوصول إلى مرمى الخصم، على حساب الجانب الدفاعي، وبالتركيز والتنظيم تمكنا من تسجيل هدفين ضمنا تأهل الفحيحيل إلى الدور ربع النهائي».



وأشار الخطيب إلى أن الكرات الثابتة كانت الحل الأمثل في مواجهة خيطان، وسجلنا من خلالها هدفين، لافتا إلى أن فريقه سجل هدفا صحيحا في الشوط الأول، ولا يجد تفسيرا لإلغائه من قبل حكم المباراة.



من جانب اخر، قال مدرب فريق الكرة بنادي خيطان، هاني الصقر، إن الطريقة التي سجل منها الفحيحيل هدفي الانتصار (2-0)، «تضايقه» وذلك لأنه حذر اللاعبين من خطورة المنافس في الكرات الثابتة بالذات.



وأشار الصقر، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أن فقدان التركيز من جانب اللاعبين لمدة ثوان بسيطة كلفنا استقبال هدفين، وهذه هي كرة القدم فمن يرتكب الأخطاء يخسر.



وبين أنه اضطر للعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة وذلك بسبب الظروف التي يمر بها «الأحمر والأسود»، لافتا إلى أن مهاجميه كانوا يفتقدون لـ «اللمسة الأخيرة» فقط لهز الشباك.



وأوضح الصقر انه يفتقد المدافع الفرنسي إسحاق كونيه بعد اصابته في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه بشكل رسمي، مؤكدا أنه كان قائدا لخط الدفاع ويمنح الثقة للاعبي الوسط كذلك، وبالرغم من ذلك قدم لاعبو خيطان مباراة جيدة وبتنظيم ممتاز ولكن مسألة فقدان التركيز تسببت بخسارتنا وخروجنا من المنافسات.