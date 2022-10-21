سامح عبدالحفيظ



أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه بـ 3 اقتراحات بقوانين بشأن زيادة رواتب المتقاعدين ووضع حد أدنى لتلك الرواتب بما لا يقل عن 1500 دينار، وإنشاء مدينة طبية ومدينة جامعية في منطقة صباح الأحمد السكنية.

وأوضح الكندري أن الاقتراح الأول يقضي بزيادة المعاشات على ألا يقل المعاش التقاعدي عن 1500 دينار، وإلزام مؤسسة التأمينات بإعادة النظر في الرواتب كل 3 سنوات بما يتناسب مع معدلات التضخم العالمية.

وذكر الكندري أن الاقتراحين بقانونين الآخرين يعنيان بإنشاء مدينتين طبية وجامعية في منطقة صباح الأحمد السكنية نظرا للكثافة السكانية في المناطق الجنوبية والمدن الجديدة التي ستنشأ فيها والبعد الجغرافي الذي يواجه الحالات المرضية الحرجة وكذلك الطلبة الجامعيون الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة بشكل يومي للوصول إلى كلياتهم.

من جانب آخر، أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن إحالة الاقتراحات المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة دون الحاجة لعرضها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.