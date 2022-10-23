المنتدى يقدّم نظرة جديدة لتكامل تنفيذ خطة التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية

التكامل والتنسيق يوفران على الدولة المال والوقت والجهد لتحقيق الأهداف التنموية



تنطلق اليوم (الأحد) أعمال «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» والمعرض التكنولوجي المصاحب له، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، برعاية ومشاركة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض.



وفي بيان صحافي صادر عن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو (NoufEXPO)، توجها خلاله بالشكر الى الوزير مازن الناهض على دعمه ورعايته للمنتدى، كما توجهت «نوف إكسبو» والاتحاد بالشكر الى د.رنا الفارس على دعم فرق عملهم خلال مراحل الإعداد للمنتدى.



الهدف من المنتدى



ويهدف المنتدى، كما ينص شعاره، إلى أن يشكل نقطة انطلاق لنهضة تنموية شاملة في الكويت تشكل التكنولوجيا بشكل عام وبرامج الحكومة الإلكترونية على نحو خاص ركيزة هذه النهضة، وعلى نحو أدق، فإن المنتدى لهذا العام يطلق مبادرة استراتيجية لتتكامل جهود التحول الرقمي بالكويت من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية مع جهود خطة التنمية 2035 لتشكلا معا مسارا نهضويا شاملا يرسم مستقبلا مشرقا للكويت.



فعاليات المنتدى



وتتوزع فعاليات المنتدى على العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية والمداولات التي سيصدر بنتيجتها توصيات ترفع إلى الجهات المعنية، فهذه الدورة من منتدى الحكومة الإلكترونية تتميز بأنها تتوجه للربط والتكامل بين تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية بالكويت نظرا للعوامل والخطوات المشتركة التي يتضمنها تنفيذ كل منهما.



ففي العصر الحاضر، لا يمكن تنفيذ أي مشروعات أو خطط دون أن تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا حيويا منها، كما لا يمكن تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية دون توافر البيئة التنموية الملائمة التي تتضمن التعليم والصحة والاجتماع والاقتصاد وكافة مظاهر الحياة المجتمعية الأخرى.



ومن هنا جاء المنتدى ليتبين خطوط التواصل والترابط ما بين التنمية والحكومة الإلكترونية محاولا تذليل العقبات أمام تنفيذهما معا على أسس جديدة وعصرية واقتصادية تضمن النجاح، وأخيرا يتضمن المنتدى المعرض التكنولوجي الذي يتيح للشركات والمؤسسات الراعية عرض منتجاتها وخدماتها.



واختتم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو (NoufEXPO) بيانهما، بالشكر الى جميع المؤسسات التي ساهمت في انعقاد المنتدى، وخصا بالذكر الشريك الحكومي الاستراتيجي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



كما شكرت شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الشركات الراعية، حيث ثمنا دعم ومشاركة رعاة الفئة البلاتينية، صناعات الغانم (XEROX)، بنك برقان، شركة زين الكويت، بيت التمويل الكويتي، وشركة الاتصالات الكويتية (STC)، كما نتوجه بخالص الشكر لرعاة الفئة الذهبية شركة سيسكو (CISCO)، شركة هواوي تكنولوجيز الكويت (Huawei)، وشركة امازون ويب سيرفسز (Amazon).



كما توجه البيان بالشكر الى الجهات الحكومية الداعمة، وهي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قوة إطفاء الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المالية، بلدية الكويت، تطبيق سهل، معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وختاما توجهت نوف إكسبو والاتحاد بالشكر الى الراعي الإعلامي الحصري للمنتدى جريدة «الأنباء» وجميع المتحدثين والخبراء والمشاركين الذين سيسهمون بفعاليات هذا الحدث المتميز.



«stc» راع رئيسي للمنتدى.. لمناقشة ودعم خطة التحول الرقمي بقطاع الأعمال









أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها كراع رئيسي في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، والذي يقام بمشاركة نخبة من القياديين في الجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، ويشكل المنتدى مساحة لتبادل الآراء والخبرات وتنظيم المحاضرات وورش العمل التخصصية والتقنية.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المنتدى سيغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز برامج الحكومة الإلكترونية، وتعزيز حلول التحول الرقمي، فضلا عن دمج المفاهيم المبتكرة الرئيسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات لدعم الجهات الحكومية والشركات المحلية لتسريع نمو بيئة الأعمال سواء في قطاع المؤسسات والشركات الكبرى أو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة حتى تحقق أهدافها واستراتيجيتها الرئيسية.



ولفتت stc إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع استراتيجيتها المؤسسية كشركة رائدة في مجال تعزيز التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا الرقمية في الكويت. كما تعكس الفعالية التزام الشركة في مختلف جوانب أعمالها بالمساهمة في تطوير ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع معلومات عصري، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية.



فضلا عن ذلك فإن المساهمات المختلفة التي قدمتها stc للاقتصاد الكويتي، في كل من القطاعين العام والخاص، تتماشى مع الأهداف الأساسية التي تبنى عليها إبرازها في رؤية الكويت 2035 وسيتم إبرازها من خلال مؤتمر EGOV9.

لاسيما أن حلول الاتصالات والحلول الرقمية التي توفرها stc، وضعت الشركة في موقع الريادة في مجال الابتكار وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق الكويتي.



هذا، ويجمع الحدث، الذي تنظمه شركة نوف إكسبو (NoufEXPO) بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، عددا من المؤسسات مثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ومتحدثين من داخل الكويت وخارجها تحت مظلة واحدة من أجل العمل على إحداث نهضة رقمية شاملة في الكويت من خلال استكشاف الابتكار والرقمنة والتحول الرقمي.



ويهدف مؤتمر EGOV9 الذي يحمل شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة التنمية الشاملة» إلى تحقيق هذا التحول عبر الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة المتاحة في هذا العصر الرقمي لتسهيل وتبسيط المسار نحو تحقيق بعض الركائز الأساسية وراء رؤية الكويت 2035.



سيتناول مؤتمر EGOV9 الأسس والأساليب اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في الكويت الذي سيحول الإجراءات الحكومية الحالية إلى تطبيقات عبر الإنترنت، حيث سيؤدي التحول إلى برامج الحكومة الإلكترونية إلى زيادة الكفاءة وسهولة الوصول، بينما يقود الى تأسيس مجتمع حديث قائم على المعلومات من خلال خطة شاملة ومتكاملة.

وستستهدف البرامج مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وتطوير الأعمال وتطبيقات الحوكمة.