أصدر تحالف تقنية شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة (ORAN) في الشرق الأوسط أول ورقة عمل ترتكز حول الفرص والتحديات المرتبطة بالإطلاق التشغيلي للخدمة، وذلك بعد توقيع أعضاء التحالف مذكرة تفاهم حولها في العام 2021 وهم زين، e& المعروفة سابقا بمجموعة اتصالات، stc، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du، موبايلي، بتلكو، وعمانتل.



وأطلق التحالف أول مختبر مجتمعي إقليمي مطلع العام الحالي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم حول تقنية شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة (ORAN) العام الماضي، وستقوم الخطوة بتسريع اختبار وتطبيق حلول هذه التقنية في شبكات أعضاء التحالف لدعم التبني المبكر لها والمساهمة في تطوير منظومة قوية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين وزين الكويت نواف الغربللي: مع هذا الإعلان اليوم، نصل إلى خطوة جديدة نحو تعزيز هذه الشراكة بين رواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ونحن في زين نسعى الى اكتشاف الفرص والتحديات المرتبطة بإطلاق تقنية ORAN بالتعاون مع شركائنا لنحقق هدفنا بأن نكون الوجهة الأولى للتمكين الرقمي في الكويت، كما ستقدم الرؤى والمعلومات المشتركة في ورقة العمل هذه مرجعا قيما لقيادة الابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

ويمهد إطلاق أول ورقة عمل لتقنية شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة (ORAN) لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط لتسريع عملية تطوير تقنيات الشبكات المفتوحة، والذي بدوره سيساعد على تنويع النمو التكنولوجي الاستراتيجي في الخليج، واكتساب مميزات للخدمات التي يتم تقديمها لسد احتياجات الأسواق المحلية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع التركيز على تقديم خدمات تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، كما سيدعم تطبيق حلول ORAN المرونة والابتكار عند إدارة الشبكة لعملية تشغيل أكثر كفاءة.



وفي ورقة العمل، يفصل التحالف العوامل التي تنتج عن تطبيق تقنية ORAN والفرص والتحديات المصاحبة لهذا التطبيق من قبل مشغلي الاتصالات، حيث تم توضيح الجهود الحالية التي يبذلها أعضاء التحالف مثل التجارب الميدانية، وتأسيس المختبرات، والتواصل مع الشركاء والمنظمات للتحقق من جاهزية المنظومة واكتشافها، بالإضافة إلى التعرف على حالات استخدام تقنية ORAN.