يؤكد بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تفوقه رقميا من خلال توفير خدمات وحلول مصرفية ومالية رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها تعزز تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم المتسارعة وتطلعاتهم العصرية.



وتتوافر خدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline على الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالاستفادة من تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي.



وتوفر الفروع الذكية KFH Go التي انفرد «بيتك»، بتقديمها على مستوى السوق، باقة متكاملة من الخدمات المصرفية السريعة والسهلة على مدار الساعة «24/7»، ومن ابرز تلك الخدمات: شراء سبيكة ذهب 10 غرام وتسلمها فوريا «لا يشترط فتح حساب الذهب»، السحب النقدي لغاية 5 آلاف دينار بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية»، الايداع النقدي بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية» 3 آلاف دينار باليوم «150 ورقة نقدية للعملية الواحدة» بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، إيداع شيك بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة لغاية 10 آلاف دينار باليوم، وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» أو التحويل الى مستفيدي البنوك الأخرى.

كما يوفر الجهاز خدمات، طلب وطباعة دفتر شيكات، تحديث البيانات بالبطاقة المدنية بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، وفتح الودائع الاستثمارية، وإنشاء معاملة مرابحة، طلب بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع.



ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 10 فروع متوزعة في: الأفنيوز، جمعية اشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الأحمد، جمعية السلام، جمعية ابو فطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم والمطار.



ويسعى البنك إلى زيادة عدد هذه الفروع الذكية لتلبي حاجة العملاء في أغلب مناطق الكويت لما لها من نجاح متواصل وسهولة في الاستخدام لخدمات «بيتك» المختلفة.



كما يوفر «بيتك» العديد من الخدمات الرقمية المتميزة والسهلة مثل خدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet عبر تطبيق KFHonline، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung، وخدمة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM غيرها العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية.



ويعزز «بيتك» نهجه في سياسة دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في إضافة قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

ويعتبر «بيتك» البنك الأول في إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة حيث أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونيا، وتمكن الخدمة عملاء «بيتك» من التوقيع على أي مستند مطلوب عن بعد «إلكترونيا» في أي وقت وأي مكان، ما يعني إكمال طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل، حسب الشروط والأحكام.



كما أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة الإصدار الفوري لبطاقة الصرف الآلي من غير تقديم طلب مسبق، عبر أكثر من 100 جهاز «ATM» تغطي جميع فروع «بيتك» (رجال - سيدات) إلى جانب عدد من المجمعات التجارية، حيث تعتبر الشبكة الأكبر في البلاد من حيث عدد الأجهزة المتوافرة.

وتتيح الخدمة الذاتية لعملاء البنك إمكانية طباعة بطاقة الصرف الآلي في غضون 3 دقائق دون الحاجة إلى زيارة الفرع ولا حتى التحدث إلى موظفي البنك عبر الخدمة الهاتفية ولا إجراء أي طلب مسبق.

وأطلق «بيتك»، لأول مرة في الكويت خدمة إتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لإنجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لفروع «بيتك» والفروع الذكية KFH GO، حيث يمكن للعميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية من أجهز الصرف الآلي دون بطاقة، حيث يتم تنفيذها من خلال المحافظ الرقمية المتاحة: Fitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay، وKFH Wallet.