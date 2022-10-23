في إطار التعاون مع المؤسسات التعليمية المميزة، قام البنك التجاري الكويتي بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجامعة الأمريكية في بيروت للمبادرة والتعاون المتبادل المتمثل في عقد برامج تدريبية مختلفة لرواد وقادة الأعمال.

وجاءت هذه المبادرة رغبة من البنك في الاستفادة من خبرات الجامعة في شتى المجالات لتأهيل الموارد البشرية في البنك من أصحاب المواهب والكفاءات والمرشحين لشغل المناصب القيادية في المستقبل عن طريق إعداد وتصميم عدة برامج تدريبية تسلط الضوء على تنمية مهارات هذه الكفاءات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة العمل في البنك.



وقد مثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله وممثلا عن الجامعة كلا من نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير د.عماد بعلبكي وعميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية د.يوسف صيداني.



وفي هذا السياق، صرح صادق عبدالله قائلا: يبدي البنك التجاري اهتماما كبيرا بتدريب وتطوير قيادات المستقبل عن طريق طرح مثل هذه المبادرات بالتعاون مع جامعات عالمية ذات سمعة كبيرة ومخرجات متميزة، حيث يسعى قطاع الموارد البشرية - من خلال تكريس كافة جهوده وتذليل جميع الصعوبات - إلى تدريب وتطوير هذه المواهب وإطلاق القدرات لمواجهة التحديات وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تطوير الأعمال من خلال تدريبهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، حيث يعتبر التوقيع على هذه المذكرة نقطة انطلاق للبنك نحو المضي قدما والتعاون مع جامعات مرموقة أخرى لغرض تعزيز وتطوير الموارد البشرية لدى البنك.

وصرح د.عماد بعلبكي قائلا: لأكثر من 155 عاما، كانت الجامعة الأمريكية في بيروت منارة للمعرفة وتنمية رأس المال البشري في المنطقة. نحن نظل ملتزمين بهذه المهمة.

وتعود علاقتنا بالكويت إلى أكثر من قرن من الزمان، حيث مر المئات من المواطنين الكويتيين البارزين بالجامعة الأمريكية في بيروت وصارت جامعتهم الأم.

كما نفخر بمبادرات الاستشارات والتعليم التنفيذي والتدريب التي نفذتها الجامعة الأمريكية في بيروت في العديد من القطاعات في الكويت. ويعد التعاون مع البنك التجاري الكويتي علامة فارقة أخرى في هذه العلاقة طويلة الأمد.