الشيخ عبدالله الناصر: المسار الثابت والتطور المستمر للبنك يؤكدان فعالية أعمال ونجاح خططه الاستراتيجية

«برقان» وضع 3 ركائز أساسية لرؤيته تتمثل بالاستدامة وتنفيذ التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري

مسعود حيات: نعطي الأولوية القصوى لتطوير خدماتنا لتقديم تجربة مصرفية متطورة رقمياً ومرضية للعملاء

سنواصل العمل على جعل خدماتنا المصرفية أكثر سهولة وسلاسة ومجزية لعملائنا عبر طرح حلول أكثر ذكاء



أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققا إيرادات بلغت 166 مليون دينار، مدفوعة بشكل أساسي بنمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.8% على أساس سنوي، فيما تحسن صافي دخل البنك خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي إلى 41.2 مليون دينار، مقارنة بـ 40.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2021.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الزيادة في صافي دخل الفوائد نتيجة تحسن في مقدار 20 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة الذي ارتفع إلى 2.3%، وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 لتصل إلى 75.5 مليون دينار، وذلك نتيجة البيئة الحالية للتضخم.



تراجع المخصصات



من ناحية أخرى، انخفضت مخصصات البنك بشكل كبير من 47.2 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021، لتصل إلى 13.4 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، أي بتحسن نسبته 71.6%، لذلك انخفضت تكلفة الائتمان من 1.4% في الأشهر التسعة الأولى من 2021، لتبلغ 0.4% للفترة نفسها من 2022.



وحافظ «برقان» على جودة أصوله، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6% ونسبة تغطية قروض متعثرة بـ 233.2%، وبقيت نسب رأس المال في برقان لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2022 أعلى بكثير من المعدلات الرقابية والتنظيمية المطلوبة.



وعلاوة على ذلك، فإن نسبة حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى لرأس المال استقرت عند 11%، ونسبة كفاية رأس المال استقرت عند 17.3%، ما يشكل مستويات جيدة وأعلى من الحد الأدنى المطلوب للنسب الرقابية ذات الصلة البالغة 9% لحقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى لرأس المال و12.5% لنسبة كفاية رأس المال.



وخلال الربع الثلاث من العام الحالي، حقق بنك برقان أداء مستقرا عبر المؤشرات الرئيسية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 55.6 مليون دينار، فيما حقق أرباحا تشغيلية بلغت 29.1 مليون دينار، وصافي الدخل 14 مليون دينار.



مسار ثابت وتطور مستمر



وفي تعليقه على النتائج الإيجابية والأداء القوي لبنك برقان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «المسار الثابت والتطور المستمر للبنك من خلال المؤشرات الرئيسية يؤكد فعالية أعمال وخطط بنك برقان واستراتيجيته»، مؤكدا أن رؤية البنك تتمثل في تكثيف جهوده على 3 ركائز أساسية، وهي الاستدامة، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، مع الاستثمار في كل منها على المدى الطويل.



وأضاف الناصر: «التعافي الاقتصادي في البيئة التشغيلية ما بعد الجائحة لا يزال هشا، وعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية تعتبر إيجابية، إلا أن تحقيق التعافي يتطلب استراتيجية سديدة على المدى القصير تعطي الأولوية لتحقيق الاستقرار المطلوب، وتدفع الابتكار والاستدامة على مداها الطويل، ولهذا السبب، نواصل في برقان تركيزنا على تعزيز المركز المالي للبنك وتدعيم بنيته التشغيلية، للحفاظ على زخم نموه على نحو مستدام، نبني على أساسه ونتمكن من تسريع وتيرته حينما يتطلب الأمر ذلك».



وتابع بالقول: «جاء أداؤنا المالي في برقان خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 ليؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى استفادة من قوة وجودة أصولنا وقوة رأس مال البنك، كما يعكس أداؤنا الإيجابي قراراتنا الاستثمارية المستنيرة، والمرونة التشغيلية التي نعمل بها، إلى جانب الخبرات التي يتمتع بها فريق بنك برقان.

ومن هذا المنطلق، نحن في مكانة قوية تمكننا من تحقيق رؤيتنا بالتميز في تقديم الخدمات، والاستمرار في تعزيز تجربتنا المصرفية، مع تحقيق القيمة المضافة لمساهمي البنك، والاستثمار طويل الأمد في رأسمالنا البشري».



تحسن المؤشرات المالية



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات: «جاء تحسن مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للبنك، على مدى الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، أولا، نتيجة لنجاحنا في تطبيق استراتيجية البنك على مستوى ركائزه الثلاثة، ويتضمن ذلك بشكل كبير، الجهود الكبيرة والمكثفة لتنشيط أعماله ونموذج خدماته، بما يشمل التنفيذ المتسارع والناجح لخطة الرقمنة والتطوير التكنولوجي في بنك برقان، والتي تبقى قي صميم استراتيجية البنك الرئيسية.

كما يعطي البنك الأولوية القصوى لتطوير خدماته كافة، خصوصا في نطاق الخدمات المصرفية للأفراد، ما أدى إلى تحسن كبير في كل ما نوفره وكل ما نطرحه من خدمات، لكل من عملائنا من الأفراد والشركات، تمكننا من تقديم تجربة مصرفية للعملاء: مطورة رقميا ومصممة خصيصا لتستجيب لمتطلبات كل شريحة منهم، وبما ينال رضاهم ويعزز ثقتهم».



وأضاف حيات: «يأتي تعزيز مجموعة الحلول والخدمات المصرفية الحالية للبنك ضمن خطة واسعة نستمر بتنفيذها بخطى متسارعة، محورها الرئيسي هو التحول الرقمي، فإن هدفنا الأساسي تجاه عملائنا هو تقديم التجربة المصرفية التي يحتاجون إليها ويستحقونها، والتي تتميز بالمرونة في تصميمها المخصص لتلبية احتياجات كل منهم، كذلك بالقيمة الحقيقية التي تمنحها.

وسنواصل في بنك برقان العمل على جعل خدماتنا المصرفية أكثر سهولة وراحة وسلاسة، ومجزية لجميع عملائنا، وذلك من خلال طرح حلول مصرفية أكثر ذكاء، ومنتجات أكثر تطور، وقنوات خدمة متخصصة وعالية الكفاءة».



تطوير الموظفين وصقل مهاراتهم



حول جهود البنك فيما يتعلق بتنمية رأسماله البشري، قال مسعود حيات: «موظفونا هم محور استراتيجيتنا، ومستمرون في تمكينهم وحريصون على تبنيهم ورعايتهم على المستوى المهني، وذلك من خلال تعيين استراتيجية للتعلم والتطوير، تعد من بين الأضخم والأوسع والأشمل على مستوى القطاع.

كما نواصل عملنا في صقل وتحسين مهارات موظفينا وخلق ثقافة داخلية للابتكار، والتعاون، والتميز في تقديم الخدمات، وذلك على كل مستوى من مستويات مؤسستنا المالية».



التزام كبير بالاستدامة الاجتماعية والبيئية



شدد حيات على التزام البنك الجوهري بركيزة الاستدامة ضمن استراتيجيته، حيث قال: «أولويتنا القصوى في بنك برقان هي وضع كل من موظفينا وعملائنا، ومجتمعنا في المقدمة دائما، لذلك ما زلنا ملتزمين بالاستثمار في تحقيق التغيير الإيجابي، ولعب دور رائد في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية، في إطار عملنا ضمن مجالات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG) وكذلك مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لدى برقان، وكل ذلك بالنسبة لنا ليس بقيمة مضافة لأعمالنا، بل هو مكون رئيسي لشعار التزامنا أنت دافعنا».



فروع إقليمية كبيرة



تتضمن البيانات المالية المجمعة لبنك برقان نتائج عمليات المجموعة في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من نتائج الشركات التابعة لها في بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر، بنك بغداد، بنك تونس الدولي.



ومن خلال هذا الانتشار الإقليمي، يمتلك بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، ومكتبا تمثيليا في الإمارات العربية المتحدة.