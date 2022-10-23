قدم سفيرنا لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي أول من أمس أوراق اعتماده إلى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.



وقال السفير الخرافي، في تصريح لـ «كونا» عقب الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في القصر الملكي بمدريد، إنه نقل لملك إسبانيا تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف الخرافي أنه استعرض مع الملك الإسباني العلاقات الكويتية المتميزة مع مملكة إسبانيا وسبل تعميقها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين، وان الملك حمله التحيات لصاحب السمو، مشيدا بالعلاقات الراسخة التي تربط بين الكويت وإسبانيا بعد مرور أكثر من 60 عاما على إرسائها. ورافق الخرافي في الحفل السكرتير الأول محمد الشحومي والملحق الديبلوماسي لولوة الدوسري.