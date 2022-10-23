الأمير عاد إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة

بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء امس قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة، وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخابه لولاية ثالثة لرئاسة اللجنة المركزية، مشيدا سموه بما حققته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات، معبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.