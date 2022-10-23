أعلنت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا عن انعقاد مؤتمر الأمن السيبراني الرابع للتعليم والأبحاث السيبرانية في مقرها الكائن في منطقة الدوحة، الأسبوع المقبل ابتداء من الثلاثاء 25 الجاري حتى الأربعاء 26 أكتوبر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.



ويتم تنظيم المؤتمر الرابع لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) كمشروع مشترك ما بين حكومة المملكة المتحدة ممثلة بالسفارة البريطانية في الكويت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت (CITRA)، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، جامعة الكويت (KU) وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS). ويتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والأبحاث والحلقات النقاشية المتخصصة من قبل نخبة من المختصين من بريطانيا والكويت.



ويتمحور موضوع المؤتمر هذا العام حول تقنيات المرونة الإلكترونية التي تشمل المجالات التالية:



٭ تأمين البنية التحتية الحيوية.



٭ تكامل الأمن السيبراني في المناهج.



٭ قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) وإنترنت الأشياء.



٭ أمن وخصوصية الجوال.



من جانبه، صرح رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين قائلا: «يسعدنا استضافة النسخة الرابعة لمؤتمر الأمن السيبراني للتعليم والأبحاث في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا من جديد، حيث إن النسخة الأولى منه ابتداء هنا.



وأضاف: هذا المؤتمر أصبح يجسد نموذجا يحتذى به للتعاون بين العديد من الجهات المهتمة بتطوير الكفاءات الكويتية في الأمن السيبراني. والكلية قامت على مدى السنوات الماضية بإنشاء مختبرات وإمكانات مميزة لتأهيل أفواج من الخريجين القادرين على تعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها والشركات الخاصة في مجال الأمن السيبراني. وكما ستقوم الكلية بتقديم العديد من الفعاليات المرافقة للمؤتمر خلال الأسبوع السيبراني لجميع الطلبة والمهتمين».



بدوره، أضاف ممثل السفارة البريطانية في الكويت بالإنابة نيل كارلين: «لقد كانت مشاركة الأمن هي سمة مميزة للعلاقة بين المملكة المتحدة والكويت منذ عام 1899، والآن أكثر من أي وقت مضى، نحن نقف معا لحماية شعبنا وسبل عيشنا من التهديدات العالمية، والتي تتواجد على نحو متزايد في الفضاء الإلكتروني والتطور السريع لعصر التكنولوجيا، لذلك كان لابد من أن نواصل التعاون في جميع جوانب الأمن السيبراني، يسر السفارة البريطانية بشكل خاص العمل مع الشركاء الكويتيين لتقديم المؤتمر السنوي الرابع للتعليم والبحث في مجال الأمن السيبراني والذي يقام هذا العام في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا».



كما أكد د.أمير محمد بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت «يسعدني مشاركة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت في مؤتمر تعليم وبحوث الأمن السيبراني لهذا العام، وللعام الرابع على التوالي، وذلك سعيا منا لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في البيئة الأكاديمية الحالية وتزامنا مع العمل على التطوير المستمر للمنهج الدراسي المقدم في كلية الهندسة والبترول. يهدف هذا المؤتمر إلى الانضمام إلى الخبراء والعلماء من الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لمشاركة وتبادل الأفكار من أجل تطوير تعليم الأمن السيبراني والبنية التحتية. كجزء من الفريق المنظم لهذا المؤتمر لا يسعني إلا أن أؤكد أن محاضرات وجلسات هذا العام ستكون ممتعة لكل من الباحثين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني على حد سواء، على أمل تحقيق نتائج مثمرة وشراكة أقوى بين الباحثين في الكويت والمملكة المتحدة».



مؤتمر الأمن السيبراني للتعليم والأبحاث السيبرانية يعد من أهم المؤتمرات في تطوير الأداء وتحسين الإدراك للمهتمين في هذا المجال لذا تدعو كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المهتمين اغتنام هذه الفرصة لحضور المؤتمر لاكتساب العديد من الخبرات العملية في هذا المجال.