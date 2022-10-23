عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد ان تكليف أمناء او أمينات المكتبات المدرسية بأي أعمال أخرى لا تخص المكتبة كأعمال الامتحانات وشؤون الطلبة وحصص الاحتياط داخل الفصول أو العمل في المقصف أمر مرفوض.



جاء ذلك في نشرة اصدرها المقصيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: «إن المكتبة المدرسية تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية ولها دور فاعل في تحقيق أهداف التعليم من خلال ما تقدمه من خدمات وأنشطة في بيئة تربوية مثالية لإطلاق إبداعات المتعلمين من خلال تنوع مصادر المعرفة وبناء عليه فإن الوزارة تدعو مديري مدارس التعليم العام ورياض الأطفال والمعاهد الدينية ومدارس إدارة التربية الخاصة الى ضرورة الاهتمام والعناية بالمكتبات المدرسية من خلال متابعة تنفيذ برامجها المختلفة وحث أمناء أمينات المكتبات المدرسية على التفرغ الكامل لحقيق أهداف المكتبة المدرسية والالتزام بكافة القواعد والنظم الصادرة ومراعاة الأسس التالية:



ـ إبراز دور المكتبة المدرسية كمرفق تربوي لا غنى عنه في تحقيق الأهداف التعليمية.



ـ أن يكون لأعضاء هيئة التدريس دور فاعل في استخدام المكتبة والاستفادة منها. وإفادة المتعلمين من مقتنياتها المتعددة لمساندة المناهج ودعم النشاطات والمواهب بما يثري العملية التعليمية ويعود بالنفع على المتعلمين.



ـ حث أمناء او أمينات المكتبات المدرسية على سرعة تشكيل جماعة أصدقاء المكتبة.



- تشجيع المتعلمين على ممارسة الأنشطة المختلفة ونشر الوعي المعلوماتي.



ـ متابعة تنفيذ حصة المكتبة لصفوف المدرسة المختلفة مع التركيز على أهمية استفادة المتعلمين منها.



ـ متابعة تنفيذ أمناء أمينات المكتبات المدرسية للبرنامج السنوي للمكتبة المدرسية المتوافر لديهم.



ـ الحرص على فتح المكتبة طول اليوم المدرسي وخلال الفرص لاستقبال المعلمين والمتعلمين وتقديم خدماتها المختلفة لهم.



ـ عدم السماح باستخدام المكتبة في الاجتماعات أو كلجان للامتحانات للمحافظة على العهد.



ـ عدم استخدام المكتبة المدرسية أثناء غياب أمين، أمينة المكتبة المسؤول عن العهدة.



ـ التأكيد على عدم تكليف أمناء أمينات المكتبات المدرسية بأي أعمال أخرى لا تخص المكتبة كأعمال الامتحانات وشؤون الطلبة وحصص الاحتياط داخل الفصول أو العمل في المقصف لكي يتفرع الأمناء الأمينات لتأدية مهام وظائفهم الأساسية في خدمة المعلمين والمتعلمين.



ـ عدم السماح بتغيير موقع المكتبة المدرسية داخل المدرسة أو استقطاع جزء منها ما لم يتم أخذ الموافقة المسبقة من قبل إدارة المكتبات.



ـ التأكيد على وجود عدد (2) جهاز حاسب آلي بالإضافة الى عدد (2) طابعة.



ـ تسهيل مهمة فريق إدارة المكتبات لمعاينة عهد المكتبة.