عبدالعزيز الفضلي



يعقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني اعتبارا من اليوم الاحد لقاءات منفردة مع القيادات التربوية كل على حدة، وذلك بعد اجتماعه التعارفي معهم يوم الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن الوزير العدواني يهدف من خلال هذه الاجتماعات المنفردة الى معرفة قضايا ومشاكل كل قطاع على حدة والعمل على حل العراقيل، مشيرة الى ان هناك ملفات ما زالت عالقة وتحتاج الى قرارات لحسمها. واشادت المصادر بفكرة هذه الاجتماعات حتى يتحدث المسؤول مع الوزير دون اي تحفظ، خاصة ان الفترة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض في العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام.‫