العتيبي: ننتظر مساواة حملة الماجستير والدكتوراه في مكافأة المؤهل العلمي بجميع مؤسسات الدولة



آلاء خليفة



افتتح رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان «وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية في ضوء التحول الرقمي»، تحت شعار نحو تحقيق إستراتيجية الكويت 2035، بحضور السفير الأردني صقر ابوشتال والملحق الثقافي السعودي د.جميل بن موسى والملحق الثقافي العماني د.ماجدة الراشدية، ورؤساء الجامعات الدولية والعربية والخليجية من بينهم رئيس اتحاد الجامعات العربية د.عمرو سلامة، ورئيس الجامعة الأسترالية د.عصام الزعبلاوي، ورئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن د.مشهور عبدالله الرفاعي، ونائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية فيصل العنزي، ورئيسة الجامعة الملكية للبنات بالبحرين د. يسرى المزوغي، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالأردن د. ظافر الصرايرة، ونائبة رئيس جامعة قطر للبحوث والدراسات العليا بقطر د. مريم المعاضيد، ورئيس الجامعة الهاشمية بالأردن فواز محمد العبد الحق، وذلك صباح أمس السبت، في قاعة المؤتمرات بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت بالشدادية.



وألقى رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي كلمة أوضح فيها أن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف الجمعية التي تسعى إليها منذ نشأتها في عام 2019، ومن أبرزها مساعدة الأكاديميين والباحثين في الحصول على الفرص لنشر الأبحاث العلمية في أرقى المجلات العلمية المصنفة، وتنفيذ المشاريع البحثية التي تحتاج إلى تمويل ومساعدة الجهات المعنية وتضافر الجهود من أجل تنفيذها.



وتابع: لقد سعت الجمعية ومنذ بداياتها وبكل ما لديها من إمكانيات وطاقات شبابية وأساتذة أكاديميين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه وجهود كوادرها الإدارية إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم على كافة المستوى وفي جميع مراحله من تعليم عام وتعليم جامعي ودراسات عليا، من خلال إقامة الندوات والملتقيات والصالونات العلمية والثقافية والأدبية، وحضور اجتماعات اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وبحضور مسؤولي التعليم لعرض الإيجابيات والسلبيات وطرح رؤيتها وأفكارها نحو تطوير التعليم وجودته والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.



وأكد العتيبي استمرار الجمعية في مطالبتها بالحفاظ على جودة التعليم والنهوض بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية، والحفاظ على حقوق حملة الدراسات العليا، ومساواة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مكافأة المؤهل العلمي بجميع مؤسسات الدولة، ونحن على ثقة كبيرة بأنه بتولي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سيتم تصحيح المسار وتولي أصحاب الشهادات والكفاءات المناصب القيادية والإشرافية، والنهوض بمستوى التعليم وجودته والإسراع في التحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة.



ولفت العتيبي إلى أن إقامة المؤتمر الدولي للتحول الرقمي بعنوان «وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية (في ضوء التحول الرقمي)»، جاء تحت شعار نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035، إيمانا بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة من جامعات وجمعيات النفع العام وجهات حكومية والقطاع الخاص لتحقيق الرغبة السامية لكويت جديدة 2035، والتعاون من الجامعات الدولية والعربية والخليجية وتبادل الأبحاث العلمية والمشاريع والأفكار لتنفيذ التحول الرقمي بأسرع وقت ممكن لمواكبة التطور التكنولوجي المذهل الذي فاق كل التوقعات وتخطى كل الحدود.



تخصصات جديدة



من جهته، أوضح رئيس الجامعة الأسترالية في الكويت د.عصام الزعبلاوي أن القطاع الخاص في الكويت أصبح يحقق رغبات الطلبة في دراسة التخصصات المختلفة التي يرغبون فيها، موضحا ان الجامعة الأسترالية في الكويت تقدم مجموعة من التخصصات في الهندسة وإدارة الأعمال، مشيرا إلى ان هناك تحضيرات لتقديم تخصصات في العلوم البحرية. وكشف أن الجامعة الأسترالية تقدمت بطلب ترخيص لتخصصات جديدة إلى مجلس الجامعات الخاصة ومنها الذكاء الصناعي وأمن الشبكات والأمن السيبراني بالإضافة إلى الهندسة الطبية. وأفاد الزعبلاوي بأن هناك توأمة ما بين الجامعة الأسترالية في الكويت وجامعة سنترال كوينزلاند الأسترالية، تقوم تلك العلاقة على تبادل الخبرات والمعرفة، وهناك زيارات سنوية متبادلة بين الجامعتين وأيضا هناك أبحاث مشتركة تتم بين الجامعتين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



تكلفة التعليم



من جانبه، شكر رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات، حكومة الكويت لمنح الجامعات الأردنية عامة والجامعة الأردنية خاصة فرصة أن تكون وجهة عدد كبير من خيرة أبنائه لدراستهم، آملا أن يكونوا دوما عند حسن ظن الشعب الكويتي الشقيق وقيادته.



إدارة ديناميكية



بدوره، قال نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية د.فيصل العنزي، إن ما يشهده العالم في ظل التحول الرقمي السريع تحتاج المنظومات إلى إدارة بفلسفة مختلفة وديناميكية لتواكب هذا التطور السريع ناهيكم عن المجالات الخاصة في تطور الصناعات والتقدم العلمي، والقدرة على إنتاج المعرفة وخلق مصادر جديدة للمجتمع. وأضاف أن دور البحوث يسهم بشكل كبير في تقدم وتطوير المجتمعات ككل حيث يعتبر من ركائز المهمة في التعليم والتفكير الابداعي، ولكن يغيب عنها استراتيجيات الواضحة في البلدان النامية وجديتها في الإسهام في تطور المجتمع.



ولفت العنزي إلى أنه وتعزيزا لدور البحوث كأدلة رغم التحديات قامت جامعة الأمير محمد بن فهد بوضع استراتيجية واضحة لتطور البحوث والإسهام في إيجاد حلول ورفع تأثيرها.



جامعة رقمية



من جهته، قال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية د.مشهور الرفاعي إنه وخلال السنوات القليلة الماضية عملت الجامعة على تنفيذ سياسات جادة للوصول إلى «جامعة رقمية» وتم خلالها تطوير العديد من البرمجيات والأنظمة التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف حتى تصل الجامعة إلى جامعة خضراء.



وأشار إلى أن الجامعة عملت على تحقيق العديد من الأهداف منها: إعداد وإصدار التقارير الدورية التي توفر الوقت والجهد الكبير على إدارة الجامعة، وتحليل البيانات التاريخية بحيث يمكن التنبؤ بالأحداث المستقبلية، من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الشفافية في عملية اتخاذ وصنع القرار، وضمن السرية لكافة المعلومات والمعاملات، وخفض التكاليف وترشيد الإنفاق من خلال تعزيز إجراءات التحول الرقمي، والحفاظ على البيئة.



تخطيط إستراتيجي



من جانبه، تحدث رئيس الجامعة الهاشمية بالمملكة الأردنية الهاشمية أ.د.فواز العبدالحق، عن رؤية الجامعية الهاشمية ورسالتها في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الرؤية هي الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة أهداف الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد بشكل أساسي على أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وإدارة التحول الرقمي.