بحضور عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د.سلمان حاجي، ورئيس قسم اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية د.محمد الرشيدي، عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة الجمعية العمومية العادية وناقش خلالها التقريرين الإداري والمالي وما يستجد من أعمال عن العام النقابي 2022/2021.



وقد أكد عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر على عدم التهاون مع أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية، وتمنى من المشاركين في الانتخابات البعد على النعرات الطائفية والقبلية ليعكسوا الصورة المشرقة لهيئة التطبيقي.



هذا، وقد كان مقررا انعقاد الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباحا إلا أن أمين سر الاتحاد خالد فريج المطيري أعلن تأجيلها ساعة، عملا بنص اللائحة في المادة 22 (يعتبر انعقاد الجمعية العمومية قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين، وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع ساعة واحدة وفي هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية قانونيا بأي عدد من الحاضرين من الأعضاء العاملين).



ثم عاودت الجمعية العمومية انعقادها حيث رحب رئيس الاتحاد عبدالله محمد سعيدان العازمي بعمادة شؤون الطلبة وزملائه الحضور، وقال إن الهيئة الإدارية للاتحاد بذلت قصارى جهودها لتحقيق طموحات وآمال الطلبة، وأنها تفخر بما قدمته خلال عامها النقابي، وسرد أبرز الانجازات التي حققها الاتحاد ولخصها في التالي:



- صرف مستحقات «التفوق» و«النادر» التي كانت متأخرة منذ 3 سنوات.



- تنظيم دورة «بادل» لطلبة الهيئة بمشاركة 64 فريقا.



- لقاءات دورية مع قيادات الهيئة لعرض هموم ومشاكل الطلبة.



- تخصيص إيميل للتواصل الدائم مع الطلبة وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم.



- طرح مواعيد بديلة للطلبة المتضررين من تعطل السيستم.



- تحديد موعد ثابت لصرف مكافأة الطلبة.



- تنظيم حملة كليتي بيتي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والعلاقات العامة.



- حضور ممثل عن الاتحاد بجميع اللجان التأديبية التي عقدت للطلبة.



- المطالبة بفرع جديد لـ«الأساسية» في المنطقة الجنوبية.



- بالتعاون مع إدارة الصيانة والشؤون الهندسية بالهيئة تم إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بكليات ومعاهد الهيئة بنين وبنات.



- رفع سقف الشعب الدراسية، وزيادة المواعيد المقررة لكل طالب للتسجيل.



- تشكيل لجنة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة لحصر أعداد الطلبة المنذرين ومعالجة أوضاعهم.



- حضور ممثل عن الاتحاد بجميع اللجان التأديبية التي عقدت للطلبة.



- فتح العديد من المقررات أمام الطلبة لمساعدتهم على التخرج.



- التقدم بمذكرة تفصيلية لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية بمشاكل الطلبة البدون والصعوبات التي تعيق مسيرتهم الدراسية والمطالبة بحلها.



- رفع أعداد الطلبة بالشعب الدراسية بكلية التربية الأساسية للمساهمة في حل مشكلة الشعب المغلقة.



- تمديد فترة تقدم خريجي كلية الدراسات التكنولوجية بطلبات التوظيف لدى شركة البترول الكويتية لحين تسلم الطلبة لشهادات تخرجهم.



إضافة لسلسلة البرامج والأنشطة المتنوعة التي تم تقديمها لطلاب وطالبات الهيئة على مدار عام نقابي كامل.



وتم خلال انعقاد الجمعية مناقشة التقريرين الإداري والمالي وحصد الاتحاد ثقة الجموع الطلابية، كما ناقشت الجمعية العمومية في بند ما يستجد من أعمال مقترحا بأن يكون التصويت



في انتخابات الاتحاد بأي إثبات رسمي كما هو الحال بجميع الاتحادات والنقابات بالكويت، ووافقت الجمعية العمومية على المقترح بأغلبية الحضور.



واختتم العازمي فعاليات الجمعية العمومية بتوجيه الشكر للحضور وللجموع الطلابية كافة لمساندتها للاتحاد على مدار عام نقابي كامل، ثم أعلن استقالته وزملائه بالهيئة الإدارية وتمنى السداد والتوفيق للهيئة الإدارية الجديدة التي سوف تختارها جموع الطلبة لقيادة الاتحاد بالعام النقابي الجديد.