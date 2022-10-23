عبدالكريم العبدالله



أكد مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري أن افتتاح مؤتمر الكويت للصحة النفسية الرابع يدل على اهتمام وزارة الصحة بعملية متابعة ومراعاة جميع الحالات النفسية في الكويت، فضلا عن أن استقطاب الكفاءات الخليجية للمشاركة في هذا المؤتمر، والذي يدل أيضا على اهتمام مركز الكويت للصحة النفسية بتطوير الخدمة، جاء هذا في تصريح صحافي له نيابة عن وزير الصحة في مؤتمر الكويت للصحة النفسية الرابع.



وبين أن هناك تقدما كبيرا في مجال الرعاية النفسية من ناحية علاج الأطفال وكبار السن مما يدل على أن الخطة الاستراتيجية متقدمة في هذا المجال، داعيا إلى توعية المرضى والمراجعين بعيادات الصحة النفسية وأن الأدوية الموجودة لعلاجهم «آمنة» ويجب استخدامها بالشكل الصحيح حسب رأي الطبيب المعالج.



وردا على سؤال لـ«الأنباء» أفاد د.البصيري بأن مستشفى جابر الأحمد يضم عيادتين لـ«الصحة النفسية»، فضلا عن مراكز الرعاية الأولية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية، والتي تضم معظمها عيادات للصحة النفسية، كاشفا عن تعاون ما بيننا وبين مركز الكويت للصحة النفسية لتقديم خدمة افضل للمرضى والمراجعين في هذا المجال.



من جانبها، أكدت مدير مركز الكويت للصحة النفسية د.خلود العلي أن مؤتمر الكويت للصحة النفسية هو الرابع على التوالي، ويقام اليوم على مستوى واسع بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا.



وذكرت في تصريح لـ «الأنباء» أن المؤتمر يهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الأطباء، مبينة أن المؤتمر يضم نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين من الكويت ودول الخليج.



وأفادت بأن المؤتمر سيضم محاضرات علمية وورش عمل، وسيستعرض من خلالها تطور وتوسع الخدمات بمركز الكويت للصحة النفسية من خلال الخطة الاستراتيجية، وذلك لتدريب المختصين وتزويدهم بأحدث المهارات وتبادل الخبرات العلمية المهنية ورفع مستوى كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية.



وبينت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التعرف على دور الصحة النفسية في تعزيز جودة الحياة، لافتة إلى أن الصحة النفسية تحظى بالوقت الحالي باهتمام اكثر من أي وقت مضى، وذلك لأثرها الكبير على صحة وسعادة الإنسان.



وكشفت عن تنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية للتوسع في افتتاح عيادات الصحة النفسية على مستوى المناطق الصحية، مبينة أن دورنا يتمثل في تدريب أطباء الرعاية الأولية والتوعية بالأمراض والتعريف بأخر ما توصل له العلاج في علاج الصحة النفسية، علما أن دور الطبيب والمعالج النفسي مهم في علاج الحالات.



ووجهت د.العلي نصيحة مفادها «بادر ولا تتردد ولا تخجل» في اللجوء إلى عيادات الصحة النفسية للعلاج للتمتع بحياة نفسية سعيدة.



بدورها، قالت رئيس مؤتمر الكويت الرابع للصحة النفسية د.نادية العياضي ورئيس قسم الصيدلة في مركز الكويت للصحة النفسية لـ «الأنباء»: نحتفل اليوم بالمؤتمر الرابع للصحة النفسية، علما انه سيضم ورش عمل متنوعة للتوعية بجميع الأمراض العقلية والنفسية، فضلا عن محاضرات يقدمها أطباء من مختلف دول الخليج، وذلك لمشاركتنا في نسر الوعي بالصحة النفسية، والاطلاع على آخر التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية.