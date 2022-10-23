عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم النساء بمستشفى العدان د.عبير الذايدي عن تنظيم ورشة عمل للمناظير الرحمية باستضافة استشاري المناظير الرحمية د.شهرزاد أنصاري ضمن برنامج الأطباء الزوار في وزارة الصحة.



وذكرت د.الذايدي في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم عمل 8 عمليات «مناظير رحمية» باستخدام تقنية IBS الجديدة لاستئصال اللحميات والأورام الليفية الرحمية، وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.



وبينت أن قسم النساء الولادة في مستشفى العدان مستمر في استقطاب الأطباء الزوار ضمن برنامج وزارة الصحة، وذلك لإجراء العمليات المهمة عبر الفريق الطبي للقسم بمشاركة هؤلاء الأطباء الزوار، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في آخر ما توصل إليه العلم في مجال طب النساء والولادة.