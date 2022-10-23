قال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الاستشاري د.دليم الهاجري، إن علم المسالك البولية يشهد تطورا كبيرا في الكويت ويغطي الاختصاصات الفرعية «الدقيقة» لهذا الاختصاص.



وأضاف د.الهاجري، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في فعاليات «المؤتمر العربي الـ 19 لجراحة المسالك البولية» المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، ان الرابطة العربية عقدت اجتماعا أمس الجمعة وقررت خلاله عقد مؤتمرها المقبل بالكويت في نوفمبر 2023.



وذكر أن علم جراحة المسالك البولية تطور في الكويت وأصبح يغطي حتى الاختصاصات الفرعية «الدقيقة» وتشمل الأطفال والمناظير والأورام وأمراض السلس البولي، لافتا إلى أن الكويت تمنح البورد في اختصاص المسالك وتفرعاته الدقيقة، والذي يشهد إقبالا من الأطباء الكويتيين، فضلا عن الاهتمام بمجال إعداد الاختصاصيين أو بمجال التوعية بالأمراض التي يغطيها اختصاص المسالك البولية.



وأشار إلى تميز مشاركة الخبراء والأطباء من الكويت بفعاليات المؤتمر الذي قدم خلاله الهاجري محاضرة حول «أحدث ما توصل إليه العلم في مجال معالجة تأخر الإنجاب»، فيما ترأس د.حسين العنزي جلسة حول المناظير التداخلية في علاج المسالك.