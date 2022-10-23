أعلنت وزارة الصحة حصول البرنامج التدريبي التاسع لمركز «الايكمو» في مستشفى العدان على اعتماد منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الايلسو) العالمية.



وقالت رئيسة مجلس اقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة د.هدى الفودري لـ «كونا» ان البرنامج التدريبي في مستشفى العدان أنشئ منذ ثلاث سنوات ويهدف الى تدريب العاملين من الفرق المتعددة التخصصات على تقديم خدمة دعم الحياة خارج الجسم من خلال استخدام جهاز الرئة والقلب الاصطناعي (الايكمو). واضافت ان جهاز «الايكمو» يعتبر من احدث العلاجات للحالات الحرجة في العناية المركزة والتي تعاني فشلا شديدا في الرئة والقلب.



وأوضحت ان البرنامج يقام على مدى ثلاثة ايام ويشمل 30 ساعة من التدريب النظري والعملي، حيث يتضمن تقديم محاضرات متعددة بالاضافة الى تدريب عملي وتدريب على استخدام نظام المحاكاة الطبي، مشيرة الى انه تم تدريب اكثر من 250 عضوا من اعضاء فرق «الايكمو» من مختلف مستشفيات وزارة الصحة.



وقالت ان منظمة «الايلسو» اشادت بالمستوى العالي للطاقم الطبي الذي يقوم بالتدريب، حيث حصد نقاطا عالية في التقييم، خصوصا في التدريب عن طريق نظام المحاكاة والذي يعد من احدث طرق التعليم الطبي.