دشن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها) الذي تم اعتماد إنشائه بقرار المجلس الأعلى في الدورة الـ 41 «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» في «العلا» خلال يناير 2021.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، إن ذلك جاء خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول المجلس برئاسة وزير الصحة السعودي (رئيس الدورة الحالية) فهد الجلاجل، حيث ترأس وزير الصحة الكويتي د.أحمد العوضي وفد الكويت في الاجتماع الذي شارك به كذلك الأمين العام للمجلس د.نايف الحجرف.



ويهدف «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها» إلى تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.



وأكد الوزير العوضي، في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع، أن هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، لافتا إلى أن جدول الأعمال والوثائق الشارحة للموضوعات المدرجة فيه تعبر عن الجهد المتميز الذي بذلته أمانة المجلس للتحضير لهذا الاجتماع والأمل في تحقيق غاياته التي تعود بالنفع على مواطنينا وتحقق المزيد من التقدم في أداء النظم الصحية في سياق التغطية الصحية الشاملة والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.



وقال إن القرارات والتوصيات تتفق مع خبرات وعلم الوزراء وأعضاء الوفود لإضافة المزيد إلى ما تحقق بدولنا من إنجازات وثقتها مؤشرات أداء النظم الصحية وتقارير المنظمات الدولية المتخصصة، مبينا أن تخصيص جانب من الاجتماع لمتابعة قرارات المجلس الأعلى يعطي الفرصة لتبادل التجارب والمبادرات بين الدول من خلال أعلى مستويات التمثيل بلجنة وزراء الصحة.



وأكد العوضي أن التحديات التي تواجه نظمنا الصحية في مجالات تعزيز وصون الأمن الصحي وتعزيز الصحة وتوفير وإتاحة الأدوية والتجهيزات الطبية مثلت محورا مهما من محاور الاجتماع الذي تم فيه تبادل الرؤى والاقتراحات بين الوزراء بما أدرج على جدول أعماله من موضوعات تمس الخطط والبرامج التنموية والأمن الصحي وتعزيز قدرات النظم الصحية بدولنا وبما يعود بالنفع على مواطنينا ويؤكد على الحق في الصحة كأحد حقوق الإنسان الأساسية.



وأعرب عن خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على حفاوة وكرم وحسن الاستقبال، متمنيا لها دوام الازدهار.