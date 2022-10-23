عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى بريطانيا في إشارة قوية على ما يبدو لمحاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من تنحيه بسبب فضائح شخصية وسياسية، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.

واندفع المرشحون المحتملون لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت بشكل درامي الخميس الماضي بعد ستة أسابيع فقط في السلطة، لتأمين ما يكفي من التأييد للتنافس على زعامة الحزب قبل الموعد النهائي للترشح والمحدد غدا. وقال مصدر مقرب من جونسون، إنه حصل على دعم كاف من نواب حزب المحافظين يمكنه من خوض السباق على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة.

وأضاف المصدر - حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية - أن بوريس جونسون يحظى بتأييد أكثر من 100 نائب من المحافظين.

كذلك قال تيم شيبمان كبير المعلقين السياسيين لصحيفة صنداي تايمز على تويتر نقلا عن مصدر قريب من جونسون إن جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وانه يمكن أن يظهر على قائمة المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة.

وبحسب مراسل قناة «سكاي نيوز»، تعرض جونسون لصيحات استهجان من بعض ركاب الطائرة التي كان على متنها ووصلت إلى لندن امس.

وينظر إلى جونسون ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك وبيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة وزعيمة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني على أنهم أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وأصبحت موردونت أول مرشحة تعلن رسميا عزمها خوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين، لكن جونسون وريشي سوناك تصدرا قائمة المرشحين المحتملين قبل التصويت من جانب اعضاء الحزب.

وكان سوناك قد حصل على دعم كاف من نواب حزب المحافظين يمكنه من خوض السباق لاختيار زعيم جديد للحزب خلفا لتراس، حيث يحظى بتأييد 102 نائب من المحافظين، بينما حصل جونسون حتى الآن على دعم 46 نائبا، ونالت بيني موردونت تأييد 21 نائبا.ويعد احتمال عودة جونسون إلى الحكومة مسألة مثيرة للاستقطاب بالنسبة لكثيرين في حزب «المحافظين» الحاكم، المنقسم بشدة بعد تعاقب أربعة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات.



في سياق متصل، أعلنت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل دعمها لبوريس جونسون لخوضه سباق زعامة «المحافظين»، في حين أبدى اللورد ديفيد فروست الوزير السابق المسؤول عن ملف «بريكست» في عهد جونسون دعمه لريشي سوناك.

وقالت باتيل في بيان نقلته قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، امس «إن جونسون يتمتع بسجل حافل بالإنجازات واتخاذ القرارات الكبيرة بشكل صحيح، والدفاع عن أوكرانيا وقيمنا وتنفيذ أولويات الشعب»، مضيفة «أنه من المهم أن يتحد حزب المحافظين وراء الفائز في سباق الزعامة».



في المقابل، قال اللورد ديفيد فروست في تغريدة على موقع تويتر امس أن «بوريس جونسون سيظل دائما بطلا في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يجب أن نمضي قدما، ليس من الصحيح المخاطرة بتكرار الفوضى والاضطراب الذي حدث في العام الماضي يجب أن يقف حزب المحافظين خلف زعيم مقتدر يمكنه تقديم برنامج جيد.. إنه ريشي سوناك».