اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.



وقال اردوغان، في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، «إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء.. دع الأمة تتخذ القرار».



واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.



ورفعت حكومة اردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.



لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا، حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية الشهر الجاري «لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب.. حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله».



ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان.



وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، رد الرئيس التركي بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق، وتساءل اردوغان «هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا.. لقد نجحنا في ذلك».



وأضاف «سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان.. ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب».