مواصلاً جهوده في ابتكار حملات وعروض مميزة لمكافأة إحدى أهم شرائح عملائه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاقه مؤخرا للعرض الثاني من عروض الـ «Blue Deals» الحصرية، وذلك ضمن حملته لشريحة حساب الشباب الممتدة على مدار العام، بحيث يقدم هذا العرض الجديد فرصة حصرية لعملاء حساب الشباب للدخول في سحب بنهاية هذا الشهر على جائزتين قيمتين تشمل أحدث إصدارات هواتف الـ iPhone الذكية.



هذا، ويشترط التأهيل للعرض تحويل المكافأة الاجتماعية الجامعية للبنك من الجهات المعتمدة بمبلغ 200 دينار فما فوق، مع استمرارها في الحساب إلى تاريخ السحب يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، والتي تشتمل جائزتيه، الأولى على فرصة لشراء آيفون Pro Max 14 بقيمة 55 دينارا فقط، والثانية على فرصة لشراء آيفون 14 Pro بقيمة 50 دينارا فقط.



وفي معرض تعليقه على إطلاق عروض Blue Deals الحصرية ضمن الحملة، قال مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: باعتبارنا مؤسسة مالية محور عملها الرئيسي هو عميلها بذاته، فنحن في سعي مستمر لتلبية احتياجاته، بما يواكب نمط حياته بكل جوانبها، حاضرا ومستقبلا، وذلك من خلال تكوين فهم يزداد تعمقا حول عاداته ومتطلباته اليومية، ومن هذا المنطلق، نطمح إلى التميز دائما في كل ما نقدمه لعملائنا، لاسيما من الشباب، فمع تعدد الحملات الترويجية لهذه الشريحة في السوق، عززنا حملتنا الخاصة بعروض حصرية ومجزية لنقدم لهم قيمة مضافة من شأنها إثراء تجربتهم المصرفية مع KIB، خلال حملته المصممة خصيصا لمكافأتهم.