علي إبراهيم



عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤتمرا صحافيا لتسليط الضوء على نتائجها المالية منذ بداية العام حتى سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 14% عن الميزانية المتوقعة، كما تحسّن هامش الربحية بنسبة 57%، وإضافة إلى ذلك نمت حركة المسافرين في مبنى الركاب رقم 4 بنسبة 4% وارتفعت نسب إشغال المقاعد على الطائرات بـ 3% والرحلات المغادرة بنسبة 3%، وأخيرا حققت الشركة التزاما في انضباط مواعيد إقلاع الرحلات بنسبة 89%.



وخلال المؤتمر، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «يسعدنا أن نستعرض أبرز النتائج منذ بداية العام حتى سبتمبر 2022، حيث عادت الخطوط الجوية الكويتية الى الطريق الصحيح وماضية في خطتها الاستراتيجية نحو تطوير وتحسين منظومتها بالكامل، والأرقام والنتائج التي عرضت هي خير دليل على المسيرة الناجحة للطائر الأزرق وحققت الأهداف المرجوة التي يسعى لها مجلس إدارة والإدارة التنفيذية بجهود سواعد عامليها وتفانيهم في العمل».



وأضاف الدخان، قائلا: «نتوقع أن تقلص الخطوط الجوية الكويتية خسائرها لنحو 50% في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2019 متوقعين تحقيق نقطة التعادل في الميزانية بنهاية عام 2024، حيث إن كافة المؤشرات تدل على هذا التوجه الذي سيسهم بشكل كبير بانطلاق الطائر الازرق نحو تميزها في تقديم كل ما يخدم عملائها».



من جهة أخرى، أعلن الدخان عن توقيع عقد مع شركة متخصصة لتوسعة وتطوير قاعة المباركية لركاب الرويال ورجال الأعمال وحاملي بطاقات البلاتينيوم من أعضاء نادي الواحة في الدور الأرضي بمبنى الركاب رقم 4، على أن يتم افتتاح القاعة في بداية العام 2023.



وأشار الدخان الى أن هذه التوسعة تأتي في إطار جهود الخطوط الجوية الكويتية المستمرة وضمن سياساتها التي تنتهجها في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمسافرين والعملاء الكرام، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد دراسات متأنية ودقيقة لما لوحظ من إقبال متزايد من قبل عملاء الشركة الاعزاء لاختيار الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لرحلاتهم ونمو حركة السفر في مبنى الركاب رقم 4. من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي عن سعادته بهذه النتائج الايجابية والتي تؤكد على تقدم الناقل الوطني بخطى ثابتة نحو التطور والتميز في تقديم خدماتها لعملائها الكرام والسعي نحو افتتاح وجهات جديدة تربط الكويت بالعالم من خلال أسطولها الجديد والمتميز المكون من 33 طائرة حديثة تحتوي على أنواع وطرازات مختلفة وحديثة تتضمن تكنولوجيا وتقنيات فائقة تتواكب مع كل جديد يقدمه قطاع الطيران الجوي التجاري.