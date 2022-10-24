قامت شركة الملا وبهبهاني للسيارات الموزع المعتمد لسيارات كرايسلر، دودج، جيب، رام، الفا روميو، فيات وابارث في الكويت، بتسليم شاحنات رام 5500 المتعددة الاستخدامات الى قوة الإطفاء العام، هذه الشاحنات التي تعتبر الأعلى في مواصفات الأمن والسلامة بين منافسيها في الأسواق.



وتنضم شاحنات رام للمرة الأولى إلى اسطول قوة الإطفاء العام، وهي شاحنات أثبتت قوتها وقدرتها الفائقة في السوق الكويتي، وبالتالي تم اعتمادها من قبل قوة الإطفاء العام، حيث تعتبر رام 5500 صلبة ومتينة وقادرة على التحمل.



وشهد حفل تسليم السيارات الجديدة حضور رئيس قسم الدراسات والمواصفات المقدم م.عبدالعزيز بنيان من قبل قوة الإطفاء العام، بالإضافة إلى رئيس قسم الصيانة والإصلاح الرائد م.عبدالعزيز أحمد، ورئيس قسم متابعة الآليات المقدم رائد سلطان، فيما حضر الحفل من جانب شركة الملا وبهبهاني للسيارات كل من مدير عام مبيعات السيارات جورج موسى وكذلك مدير مبيعات الجملة تامر سمير.



وأعرب مدير عام مبيعات السيارات في شركة الملا وبهبهاني للسيارات جورج موسى خلال الحفل عن سعادته بتسليم سيارات العلامة الأميركية التي شهدت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في معارض الملا وبهبهاني، مؤكدا سعي الشركة لنيل ثقة العملاء في السوق الكويتي، وتمثيل علامة رام بأفضل صورة ممكنة، والعمل على زيادة حضورها في الفترة المقبلة محليا.



وتأتي مركبات رام 5500 على شكل طرازين، الأول مقصورة عادية، والثاني كابينة طاقم.



بالنسبة للمقصورة العادية، تتسم مساحة تخزين المقصورة بأقصى طول متوافر للمقصورة إلى المحور عندما تتطلب حاجة العمل حمولات أكبر وبطول مثالي لتستوعب حمولات بطول 15 إلى 16 قدما، فيما يبلغ معدل الوزن الإجمالي 8845 كغ، وطول المقصورة إلى المحور: 60 و120 بوصة، فيما قواعد العجلات: 144.5 إنشا و204.5 إنشات، والحمولة 5166 كغ.



أما الخيار الثاني من رام 5500 فهو كابينة طاقم، الذي يوفر مساحة لطاقمك ومسافة كافية بين الكابينة ومحور الدوران للتعامل مع الأجسام الرياضية التي يصل ارتفاعها من 9 إلى 11 قدما.

فيما يتراوح معدل الوزن الإجمالي للسيارة بين 8164 كغ و8618 كغ، والمسافة بين الكابينة ومحور الدوران: 84 إنشا، أما المسافة بين محوري العجلتين الأماميتين والخلفيتين فتبلغ 197.4 إنشا.



ويتوافر كلا الطرازين بمحرك هيمي 8 أسطوانات على شكل V سعة 6.4 ليترات القياسي مع تكنولوجيا توفير الوقود.

ويتوافر منها كذلك ثلاثة خيارات لناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي 66RFE بـ 6 سرعات، ناقل حركة أوتوماتيكي AISIN AS66RC/AS69RC بـ 6 سرعات، وناقل حركة يدوي G56 بـ 6 سرعات.