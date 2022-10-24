آلاء خليفة



شاركت معلمة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية في وزارة التربية، مها فواز العنزي، في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول «وجهات نظر حديثة في الإدارة: أدلة من البلدان النامية في ظل التحول الرقمي» والذي تنظمه الجمعية الكويتية للدراسات العليا وذلك في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، وقدمت العنزي محاضرة بعنوان «التحول الرقمي للإدارة الإلكترونية في التعليم الإلكتروني»، مشيرة إلى أن الهدف من مشاركتها في المؤتمر لتوعية الطلبة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخلق جيل قادم بحيث يصبح جيلا محترفا ومتقدما في مجال التكنولوجيا.



ولفتت العنزي إلى ضرورة أن تكون هناك نظرية مستقبلية بعد جائحة كورونا بكيفية التحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال التعليمي مستقبلا.



وأفادت العنزي بأن ما يميز الكويت هو وضع منهج ومادة علمية أساسية لكل المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني عشر تخص تقنية المعلومات وهي مادة «الحاسب الآلي» التي تدعم تنوع البرامج الإلكترونية، مشيرة إلى أن التعلم الإلكتروني من أساسيات خطة التعليم في وزارة التربية والتعليم الكويتية خاصة التعليم القائم على التكنولوجيا مثل الكمبيوتر والإنترنت وشبكات الاتصال داخل الفصول الدراسية وخارجها.