آلاء خليفة



نظمت كلية العلوم بجامعة الكويت وبالتعاون مع فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول كويت سات 1 محاضرة بعنوان «رصد الأرض من الفضاء: التحديات والفرص» ألقاها البروفيسور الزائر آلبن.ج جاسيفسكي من مركز تكنولوجيا البيئة بجامعة كولورادو - الولايات المتحدة، بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت، ومساعد العميد د.سوزان البستان، ومدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول د. هالة الجسار، وأعضاء فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.



بداية، تحدث البروفيسور جاسيفسكي عن القمر الاصطناعي المصنع من قبل الطلبة في جامعة كولورادو بتكلفة اقتصادية، موضحا أهم التحديات التي واجهتهم مقابل الفرص التي يتيحها القمر الاصطناعي في التطبيقات العلمية المستخدمة في مجال البيئة.



واستعرض البروفيسور جاسيفسكي خلال المحاضرة أبرز التطبيقات العلمية المستخدمة في الأقمار الاصطناعية وأهدافها، مبينا أهمية عملية رصد الأرض من الأقمار الاصطناعية وأثرها على النظام البيئي، إذ تساعد في التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية عن طريق مراقبة الظواهر الطبيعية والتغيرات الجيولوجية على سطح الأرض، مما يؤدي إلى طمس أو ظهور بعض الجزر، كذلك رصد ارتفاع منسوب مياه البحار سنويا ورصد رقعة الجليد، كما أنها تمكن العلماء من قياس التغييرات والمؤثرات في عملية التغير المناخي، مما يعطي دقة أكثر في عملية التنبؤ بالأرصاد الجوية.