عبدالعزيز الفضلي



طالب رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي وزارة التربية بسرعة إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة، وكذلك ضرورة استثناء وزارة التربية في إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي، وجاء ذلك من خلال كتب رسمية وجهها رئيس الجمعية إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، جاء فيه: انه في إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية وما يسهم في حل القضايا التربوية والمطالبات التي يطالب بها أهل الميدان التربوي، ومن أهم القضايا التي ينادي بها أصحاب الميدان التربوي هي سرعة صرف «مكافأة الأعمال الممتازة» التي طال انتظارها من أهل الميدان وكان من المقرر أن تصرف لمستحقيها خلال الأسابيع الماضية، تلك المكافأة التي لها آثارها في خلق واقع وظيفي متميز لمهنة التعليم وتستقطب الكفاءات وتشجع روح التنافس في الميدان التربوي. ودعا الهولي إلى ضرورة مخاطبة الجهات الرسمية باستثناء وزارة التربية لإصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي، وذلك في خطاب إلى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جاء فيه: ان الجمعية تتقدم بمقترح لمخاطبة الجهات المعنية نحو استثناء وزارة التربية في إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي نظرا لطبيعة العمل في البيئة التربوية والتعليمية داخل المدارس والتي تحتاج إلى تسكين تلك الوظائف بأسرع وقت ممكن لحاجة الميدان التربوي الى تلك الكفاءات. وأكد الهولي أن الجمعية ستستمر في المطالبات التي تحافظ على حقوق المعلمين وأهل الميدان التربوي وتحافظ على مكتسباتهم وستتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية من أجل تطوير المنظومة التعليمية.